Overwatch 2: Wer kontert wen?

In der neuen Auflage des Shooters von Activision Blizzard haben sich einige Dinge geändert. Gleich wichtig wie im ersten Teil ist jedoch die Aufstellung, mit der man in die Schlacht stürmt. Um besser zu verstehen, welche Helden am effektivsten gegen die Auswahl des gegnerischen Teams funktionieren, haben wir hier eine Übersicht erstellt.