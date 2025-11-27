5 Tipps, um wie ein professioneller Padel-Spieler zu servieren

Einen hervorragenden Aufschlag im Padel zu haben, ist ein entscheidender Vorteil während deiner Matches. Der Aufschlag unterscheidet sich natürlich stark zwischen einem Anfänger und einem Profi. Doch du kannst viel lernen, wenn du den Aufschlag der Profis analysierst, um dich zu verbessern.

Es ist wichtig zu wissen, welche Herangehensweise du beim Aufschlag hast: Versuchst du, dem Gegner eine leicht returnierbare Ballannahme zu ermöglichen, oder willst du den Punkt direkt mit deinem Aufschlag gewinnen? Viele Padel-Anfänger schlagen auf, als wäre es nur der Start des Ballwechsels, statt die Chance zu sehen, gleich den ersten Punkt zu machen. Selbst auf diesem Niveau kannst du mit deinem Aufschlag den Unterschied machen, den Punkt dominieren oder ihn sogar mit einem Ass gewinnen.

Der Aufschlag ist ein Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte © Óscar Carrascosa/Red Bull Content Pool

Professionelle Padel-Spieler sind in der Lage, fast jeden Ball zurückzuspielen. Daher sieht man bei ihnen kaum Asse oder Fehler direkt nach dem Aufschlag. Bei Amateurspielern hingegen kann das ein echter Vorteil sein, um den Punkt zu gewinnen. Werfen wir einen Blick auf die gemeinsamen Merkmale der Aufschläge professioneller Padel-Spieler:

01 Sie haben alle eine Aufschlagroutine

Professionelle Padel-Spieler haben jeweils eine eigene Routine, um ihren Aufschlag optimal auszuführen. Die am weitesten verbreitete besteht darin, den Ball vor sich auf den Boden aufprallen zu lassen, bevor sie ihn zum Aufschlag anheben.

Alejandro Galán in Padel-Action © Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

02 Sie holen weit aus

Professionelle Padel-Spieler holen mit dem Arm, der den Schläger hält, beim Ausführen des Aufschlags weit aus, um mit mehr Kraft aufzuschlagen.

03 Sie schlagen auf Hüfthöhe

Ein Aufschlag muss zwischen dem Boden und der Taille ausgeführt werden, aber die Profis bevorzugen es, so nah wie möglich auf Taillenhöhe zu schlagen, anstatt darunter.

Bea González © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

04 Sie servieren mit Unterschnitt

Beim Aufschlag versuchen die Spieler auf der Profitour, dem Ball einen Unterschnitt-Effekt zu verleihen.

05 Sie begleiten ihren Aufschlag

Schliesslich begleitet ein Profi seinen Aufschlag immer und bewegt sich in Richtung Netz, um sich für eine mögliche Volley-Situation zu positionieren.

Befolge unsere Tipps, um einen guten Aufschlag im Padel zu erzielen und dich zu verbessern.

All diese Tipps können dir helfen, Fortschritte zu machen © Óscar Carrascosa / Red Bull Content Pool

Wenn du diese fünf Punkte beim Aufschlag noch nicht befolgst, haben wir gute Nachrichten: Du kannst dich trotzdem verbessern, selbst wenn dir nur einer fehlt. Das bedeutet, dass du noch Entwicklungspotenzial hast, wenn du sie alle umsetzt. Wenn du den zweiten Tipp auslässt und keine grosse Ausholbewegung machst, nutzt du nicht die volle Kraft und Geschwindigkeit deines Aufschlags.

Drittens: nicht auf Taillenhöhe schlagen. Wenn du auf Knie- oder Knöchelhöhe triffst, ist klar, dass der Ball erst steigen muss, bevor er auf der anderen Seite des Netzes wieder fällt. Je länger die Flugbahn des Balls, desto höher der Aufprall. Wenn du auf Taillenhöhe schlägst, fliegt der Ball flacher, und der Gegner hat weniger Zeit, ihn nach dem Aufprall zurückzuspielen.

Wenn du dem Ball keinen Effekt gibst, nutzt du dein Service nicht zu 100 %. Das Ziel ist, dass dein Gegner den Ball nicht zurückspielt und mit Effekt hast du bereits einen Vorteil. Der Unterschnitt ist der Effekt, den Profis beim Aufschlag bevorzugen. Er verleiht dem Ball einen rückwärts drehenden Spin und verlangsamt ihn in der Luft.

Letzter, aber nicht unwichtiger Punkt: Begleite deinen Aufschlag. Sobald du serviert hast, folge deinem Ball, um dich neu zu positionieren und deinem Gegner einen Schritt voraus zu sein, denn wenn du dich näher am Netz befindest, kannst du beim Rückschlag einen Volley ausführen.

Egal, ob du Anfänger bist oder dich verbessern und sicherstellen möchtest, dass du einen hervorragenden Aufschlag hast. Das Beste, was du tun kannst, ist, die fünf oben genannten Punkte zu verinnerlichen, zusammen mit diesen fünf kleinen Tipps, um sie dir einzuprägen:

Erstens: Strecke deinen Arm während deiner Routine aus, um sicherzugehen, dass du den Ball nach vorne und leicht zur Seite aufspringen lässt.

Zweitens: Betone die Rückwärtsbewegung des Schlägers, um einen vollständigen Schwung zu erreichen.

Drittens: Wenn du den Ball auf Schulterhöhe aufspringen lässt, wird er immer auf Taillenhöhe ansteigen.

Viertens: Wenn er vor dir aufspringt, ist es einfacher, einen Unterschnitt-Schlag auszuführen.

Fünftens: Wenn der Ball vor dir aufspringt, kannst du viel leichter die zwei oder drei Schritte machen, die dich näher ans Netz bringen.

Die Wiederholung dieser Routine wird dich zum Erfolg führen. Sobald du sie verinnerlicht hast, kannst du deine Technik verfeinern und weiterentwickeln. Aber vergiss nie, dass das Ziel des Aufschlags darin besteht, beim Punkt die Oberhand zu gewinnen und Druck auf deinen Gegner auszuüben. Wirst du sie in die Praxis umsetzen?