Alles, was du vor dem Kauf deiner neuen Padel-Schuhe wissen musst

Das richtige Schuhwerk zählt in fast allen Sportarten zu den wichtigsten und einflussreichsten Faktoren, denn gute Schuhe sind mehr als nur schön anzusehen -- sie sind der Schlüssel zu guter Performance und helfen, Verletzungen zu vermeiden. Auch bei Padel-Schuhen gibt es Hunderte von Modellen, aus denen man wählen kann. Es gibt verschiedene Arten von Sohlen, unterschiedliche Materialien und natürlich diverse Technologie-Differenzen. Mittlerweile hat fast jede bekannte Sportmarke einen Padel-Schuh in ihrem Sortiment und letztendlich liegt es an dir, ob du dich für eine spezifische Padel-Marke wie Bullpadel, für traditionelle Schlägermarken wie Head oder Wilson, oder ganz einfach für Brands wie Asics oder adidas entscheidest.