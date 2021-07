dermassen schnell Fahrrad fährt, wie man mit dem Druck umgeht und wie man Schule, Leben und Weltcup-Zirkus unter einen Bike-Helm bringt schaut man sich am Besten in der Red Bull TV Dokumentation "

Aufgewachsen in den Saalbacher Bergen und Bike-Trails rund ums Haus wurde die erst 13-jähre schon das "Austrian Bike Wunderkind" genannt und früh wurde ihr eine großartige Karriere vorhergesagt - kein Wunder vernrannte sie doch auf Rennen die gleichaltrige Jungs. Den 6-Jahres-Sponsoring-Vertrag bei einem großer deutscher Bike-Hersteller unterschrieb sie auch in diesem zarten Alter, dazugesagt werden muss, dass es so etwas bis zu dem Zeitpunkt noch nie gab. Wie es dazu gekommen ist, dass

Meine Eltern waren 2005 in Whistler zum Biken und mein Papa hat dann direkt vor unserem Haus einen Trail gebaut, egal was wir Freizeit-mäßig als Familie gemacht haben, ob gemeinsame Nachmittag oder Urlaube - es hatte eigentlich immer mit biken zu tun.

Wie war es als „kleine Vali“ neben all deinen Heros am Start zu stehen?

messen kann, also nicht in einer gemeinsamen Wertung, aber die Juniors fahren ja den gleichen Race-Track wie die Elite-Rider und das pushed dich dann schon extrem! Aber um ehrlich zu sein war ich teilweise sogar zu schüchtern, um die ganzen Pro's nur zu grüßen.

Eigentlich war sie nicht groß anders als vorher, ich war ja auch noch in der Schule, Maturajahr (Yeah, Baby!), im Winter war ich viel im Fitnessstudio und hab mit meinem Trainer Phil versucht alles rauszuholen was nur geht!

Ich war sicher eine der „Profiteure“ von Corona - wär die Weltcup-Season normal abgelaufen, hätte ich wegen der Schule einige Weltcups auslassen müssen und in meinem ersten Elite-Jahr und mit meinem Ehrgeiz wäre das gar nicht so einfach geworden. Ich hätte sicher versucht die Rennen doch irgendwie zu fahren und das hätte sich wieder negativ auf meine Schul-Performance ausgewirkt!

„Ein schönes Wochenende wars, zumindest hab ich die Quali gewonnen“ - ich glaub das fasst es ganz gut zusammen! In der Quali war es trockener und die Anfahrt war schneller - im letzten Training vorm Rennen wars dann leider nicht mehr so! Es hat gegossen, die Strecke war matschig und ja, langsamer. Das große Gap ging sich dann nicht mehr ganz aus und ich bin gecrashed! Da im Dreck sitzend war mir ja gar nicht klar dass die Verletzung so lange dauern würde und mich auch mental so lange beschäftigt.

starten. Das war sehr cool, weil echt schnell, viel weitergegangen ist und ich mich rundum umsorgt gefühlt habe. Ich war zwei Monate jeden Tag dort und auch, gar nicht so unwichtig: Ich war beschäftigt! Es ist nämlich gar nicht so einfach nichts zu tun wenn man gewohnt ist, dass sich alles schnell bewegt und man immer was auf der To-Do hat. Matura hatte ich ja in der Tasche, mit meinem Gips-Hax radln war nicht drinnen und großartige Partys oder Festln fanden ja wegen Corona auch nicht statt.

Es war ja so viel Neues... neues Team, neues Bike, neue Gedanken (ich war ja vorher noch nie ernsthaft verletzt), dass ich mich nicht wirklich Hundertprozentig wohl gefühlt habe. Dann musste ja noch die Schraube aus meinem Gelenk raus, das hab ich schnell zwischen zwei Trainingscamps gemacht. Vor dem ersten Rennen hab ich mich echt nicht „ready“ gefühlt. Wie schon vor meinem ersten Auftritt bei der Elite hat mir jeglicher Vergleich gefehlt und es ist echt schwierig positiv zu sein wenn man so gar nicht weiss wo man im Starterfeld „umgeht“!

Was gibt’s zum Comeback in Leogang zu sagen?

