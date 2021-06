Ein Rad, keine Bremsen. Die ultimative Stärke: Selbstsicherheit

Radsport kann eine einsame Angelegenheit sein. Allein dein Bike und deine Skills entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Kein Wunder, dass Selbstsicherheit und Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten jedem gut zu Gesicht stehen, der es auf zwei Rädern ganz nach oben schaffen will.

, einer der Besten seiner Zunft. Der Schweizer Fixie-Pionier hat sich in der Szene unter anderem dafür einen Namen gemacht, die monumentalen Pässe der Alpen und Pyrenäen mit seinem Fixed-Gear-Bike zu überqueren. Seine Selbstsicherheit hat ihm dabei entscheidend geholfen.

Das gilt umso mehr, wenn das Rad nur einen Gang und keine Bremse hat. Auf so einem Fixie braucht es Skills, Ausdauer und Stärke. Diese Zutaten vereint beispielsweise

-Persönlichkeitstest gemacht. Als eine seiner größten Stärken entpuppte sich sein zuversichtlicher, positiver Blick auf die Dinge. Wir haben die Radsport-Ikone gefragt, wie ihm diese Eigenschaft in seiner Karriere helfen konnte und welche anderen Stärken ihm den Weg zu seinem Erfolg geebnet haben.

„Ich bin sehr selbstsicher auf meinem Velo und bleibe meinen Werten treu. Das hilft mir, meine Ziele zu erreichen“, so Seabase. Der Schweizer, dessen Körper von unzähligen Tattoos geziert wird und der stets in Schwarz gekleidet im Sattel sitzt, unterscheidet sich schon auf den ersten Blick von anderen Fahrern. Er hat Vertrauen ins Leben – nicht nur auf dem Rad – und ist der Überzeugung, dass diese Stärke nicht von ungefähr kommt. Vielmehr entspringt sie der Art, wie er sein eigenes Ich betrachtet.

Fester Blick nach vorne: Patrick Seabase am Gotthard-Pass.

„Selbstreflexion spielt eine sehr große Rolle für mich. Ich versuche, mir im Leben die richtigen Fragen zu stellen, ohne dabei meine Spontaneität einzubüssen. Ich will ein aufgeschlossener, toleranter und warmherziger Mensch sein. Das ist mir wichtig. Der Rest kommt dann von ganz allein – vor allem das Selbstvertrauen. Ich weiß, dass ich meiner Intuition vertrauen kann. Auch das verleiht mir Selbstsicherheit“, so Seabase weiter.

Auf einem Fixie sind Radbeherrschung und Vertrauen in sich selbst wichtig.

„Innovation ist ganz wichtig. Ich meine das im pragmatischen Sinne“, erklärt Seabase. „Manchmal muss man einfach kreativ sein, wenn es an Ressourcen mangelt. Dann kommt am Ende häufig etwas Innovatives dabei heraus. Innovation entsteht, wenn man die eigene Komfortzone verlassen muss.“

