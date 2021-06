Daily Blog: Folge Patrick von Känel beim Red Bull X-Alps

Hinter Patrick liegen denn auch

. Und immer wieder Action im Team. Denn beim Red Bull X-Alps geht nichts ohne Supporter. Deshalb ist Patrick auch nicht allein in Salzburg: Mit ihm unterwegs sind Haupt-Supporter Andy Jäggi, der selber eine Paragliding-Schule leitet und für die Routenberechnung zuständig ist, und Matteo Caprari als läuferischer Unterstützer. Mit Andy und Matteo übernachtet Patrick unterwegs in einem VW-Bus mit Hochdach, der mit einer Warmwasserdusche ausgestattet ist. «Nicht mal am Red Bull X-Alps, wo die Schlafzeit extrem kurz ist, mag ich am Abend ungeduscht ins Bett - egal, wie müde ich bin», sagt Patrick. Ebenfalls Teil des Teams sind Sandro Hostettler, Master of all things digital, und Johannes Charroix, der Fotos und Videos produziert. Die Infos, die Ihr hier in den kommenden Tagen lesen werdet, kommen von ihnen beiden.