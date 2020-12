Das perfekte Equipment für das Red Bull X-Alps

Wie wird ein Gleitschirm getestet?

Wenn wir einen Schirm testen, geht das so: Unser Designer in Österreich zeichnet am Computer ein Modell, das dann in Vietnam als Prototyp hergestellt wird. Der Eigentümer von Advance hat in Vietnam eine eigene Produktion aufgebaut, wo quasi Schweizer Verhältnisse herrschen. Wir sind in regem Austausch und selber auch manchmal dort vor Ort. Auch die Leute, die in Vietnam arbeiten, kommen ab und zu in die Schweiz. Aus Vietnam kommt der Gleitschirm zu uns, also je nachdem in die Schweiz oder dorthin, wo wir gerade testen. Wir schauen dann, was an dem Schirm schon perfekt ist und was noch verbessert werden kann. Unser Feedback geht anschliessend zu unserem Konstrukteur und der baut dann einen neuen Prototyp. Das geht so lang weiter, bis wir alle überzeugt sind, dass der Schirm in Serie gehen kann.