Perla Perlson: "Ich habe einen Willen aus Eisen."

Perla: Es war unglaublich! Ich erfuhr am 6. März 2020 davon, also nur wenige Tage, nachdem die Weltfinals im «Juste Debout» aufgrund von Covid abgesagt worden waren. Ich war echt traurig, da ich mich dafür qualifiziert hatte. Als ich dann das Angebot bekam, am Red Bull Dance Your Style teilzunehmen, war ich umso glücklicher und sehr dankbar.