Peter Salzmann verschiebt die Grenzen des menschlichen Fluges

hat sich gerade mit einem Rekordflug in die Annalen des menschlichen Flugs eingetragen, der die Grenzen des Abenteuers in der Luft neu definieren könnte. Am Donnerstag, den 24. Oktober 2024, sprang Salzmann mit einem bahnbrechenden Wingsuit-Foil von einem Felsvorsprung an der Schweizer Jungfrau in 4.063 Metern Höhe. Kurz nach dem Absprung erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und flog fast sechs Minuten lang ohne Motorantrieb. Dabei legte er eine Strecke von 12,5 Kilometern zurück, bevor er seinen Fallschirm öffnete und sicher auf dem Boden zwischen Lauterbrunnen und Interlaken landete.