Zug um Zug: An diesem Spot entflieht Petra Klingler ihrem Alltag

Irgendwann will ich einmal… Die Vermutung liegt nahe, dass für

Der Ehrgeiz und Spaß im Training sind der Red Bull-Athletin aus der Schweiz ebenso anzumerken wie eine gewisse Routine. Oder sollten wir hier schon von Monotonie sprechen? „An manchen Tag braucht es Motivation, die ich mir nicht in der Kletterhalle holen kann“, sagt die Frau mit den weltmeisterlichen Händen, die 2016 in Paris den WM-Titel geholt hatte. Schnell steht ihr Entschluss fest: Raus aus dem Gym, den Kopf durchlüften und den Sport in seiner Reinform erleben!