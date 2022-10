Petra Klingler: Der Beruf gibt Sicherheit – das hilft an der Kletterwand

Leben kennt viele Schauplätze. Die unzähligen Wände, die sie so schnell wie möglich hochklettert, wie vor zwei Jahren, als sie für 15 Meter 8,598 Sekunden brauchte und damit einen Schweizer Rekord aufgestellt hat. Oder das Umfeld bei der Swiss Int. Air Lines, wo sie in der Abteilung Events und Sponsoring arbeitet.

An Petras sportlichem Erfolg ändert das nichts. 2016 wurde sie Weltmeisterin im Bouldern, ein Jahr später gewann sie die Bronzemedaille. 2022 hat sie den WM-Titel im Eisklettern geholt. Sie war an den Spielen in Tokio, als Klettern erstmals olympisch war.

Der Sport hat Platz, weil die Arbeitgeberin flexibel ist. Petra sagt: «Sie haben Verständnis für das Klettern. Ich kann mehr oder weniger sagen, wann ich arbeiten möchte.» So kann es sich Petra zum Beispiel leisten, am 26. Oktober, mitten in der Woche, am

Einerseits helfen Erfahrungen aus dem Sport bei der Arbeit: Petra weiss, wie sie mit Unerwartetem umgehen muss, kann kurzfristig denken und Situationen analytisch angehen; sie verfällt weniger schnell in Panik und umgeht Negativspiralen. Zudem kann Petra dank des Sports mit Rückmeldungen perfekt umgehen. Sie sagt es so: «Im Beruf nimmt man Kritik schnell persönlich. Aus dem Sport bin ich es mir aber gewohnt, beurteilt zu werden. Das hilft mir bei meiner Arbeit.»

