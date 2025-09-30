Plane Climb: Die erste fliegende Kletterroute der Welt

Über den Wolken ... schrieb Domen Škofic Klettergeschichte! Wenn die Schwerkraft plötzlich nicht mehr der einzige Gegner ist – sondern auch Wind, Kälte und Geschwindigkeit – dann wird in einer völlig neuen Dimension geklettert. Der slowenische Kletterprofi Domen Škofic hat bei dieser Weltpremiere genau diese ultimative Climbing-Challenge bezwungen: Er meisterte die erste Kletterroute der Welt an den Tragflächen eines Segelflugzeugs des österreichischen Red Bull Blanix Teams – in 2.500 Metern Höhe über dem steirischen Aigen im Ennstal.

Climbing pro Domen Škofic © Mirja Geh/Red Bull Content Pool "Es war ein unglaubliches Gefühl, aber viel härter als in der Vorbereitung auf dem Boden." Domen Škofic

01 Die wohl luftigste Route der Welt

There's never been a climbing route like this before © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Was unmöglich klingt, wurde mit Präzision, Mut und monatelanger Vorbereitung Realität: Die Flügel des legendären Blanik-Seglers des Red Bull Blanix Teams wurden zur dreidimensionalen Kletterroute. Nach Erreichen der optimalen Gleitflughöhe öffnet der 31-jährige Slowene die Cockpithaube des doppelsitzigen Segelflugzeugs, steigt mit einem rund 12 Kilogramm schweren Fallschirmrucksack aus und beginnt seine außergewöhnliche Durchsteigung entlang der Unterseite des Seglers.

02 8a Route in 2.500 Metern am Flugzeug

Die Route verläuft im Schwierigkeitsgrad 8a in einer Achterschleife ('Wing-to-Wing') über beide Tragflächen: Zunächst klettert Domen Škofic sehr nahe am Rumpf auf der linken Seite des Flugzeuges und klettert auf der linken unteren Tragflächenseite hinaus. Je weiter er Richtung Tragfläche hinauskommt, desto schwieriger wird es, das Flugzeug zu steuern. Er klettert unter dem Rumpf wieder zurück, hinter den Tragflächen unter dem Rumpf durch. Das ist auch eine Phase, die der Pilot sehr stark spürt. Danach klettert er auf der rechten Tragflächenseite bis etwa zur Mitte der Tragfläche und von dort mit einem sehr gekonnten Move über die Tragfläche auf die Oberseite. Das alles stets der Erdanziehung trotzend. Währenddessen fliegt der Blanik mit etwa 80 km/h bis 100km/h Groundspeed – und erzeugt damit einen Gegenwind von bis zu 100 km/h relativ zur Körperposition. Dieser trifft den Kletterer nicht nur frontal trifft, sondern drückt ihn zugleich seitlich nach hinten – eine komplett neue Dynamik im Vergleich zur vertikalen Kletterwand. Das heißt im Klartext: Statt nur gegen die Schwerkraft zu arbeiten, musste Domen Škofic in der Luft zwischen Erdanziehung und Luftstrom balancieren.

Was wie ein Luftwunder wirkt, ist das Ergebnis monatelanger Detailarbeit und präziser Abstimmung zwischen Mensch, Maschine und Umwelt. Domen Škofic, der im Mai 2025 seine persönlich schwierigste Route mit 9b+ durchstieg, stellte sich dieser Mission mit akribischer Vorbereitung. Neun strategisch platzierte Onboard-Kameras fingen das Geschehen aus atemberaubenden Perspektiven ein und dokumentieren den Flug, die Kletterbewegung und jede Nuance des Moments. Das Projekt bewies eindrucksvoll, was entsteht kann, wenn menschlicher Ehrgeiz auf technische Präzision trifft – und hebt den Klettersport buchstäblich in neue Sphären.

03 Präzisionsarbeit auf 2.500 Metern

Die Temperatur auf 2.500 Metern Höhe war mit einer gefühlten Temperatur von -10 °C richtig frostig. Jede Bewegung musste präzise ausgeführt werden, denn trotz speziell entwickelter Klebegriffe (die bis zu 1,2 Tonnen Gewicht halten) blieb das Klettern unter diesen extremen Bedingungen ein Ausnahmezustand. Die Kommunikation mit dem Red Bull Blanix Piloten erfolgte dabei über Headsets – millimetergenaue Koordination war Voraussetzung, ohne perfektes Timing wäre es nicht möglich gewesen.

Zahlen zum Staunen Gleitzahl (max.): ca. 28 bei 90 km/h Minimale Sinkrate: 0,82–0,84 m/s bei ~75–80 km/h

Für Domen Škofic bestand eine der größten Herausforderungen darin, die Finger vor dem Auskühlen zu schützen. Hinzu kam die Schwierigkeit, im Zusammenspiel mit den wechselnden G-Kräften den richtigen Rhythmus zu finden. Jede Bewegung musste präzise im richtigen Moment erfolgen. Ziel war es, sich mit beiden Händen an einem positiven Punkt zu fixieren und den nächsten Schritt erst in der neutralen Phase auszuführen. Dieser Ablauf war ein entscheidender Teil des Prozesses, machte die Umsetzung jedoch umso anspruchsvoller. Es galt daher nicht nur das Gewicht des Fallschirms auszugleichen, sondern auch die zusätzliche Belastung durch die G-Kräfte zu kompensieren.

Nach rund einer Minute komplettierte Domen Škofic die Route erfolgreich und sprang schließlich vom Flügel ab – aus sicherer Höhe von 1.500 Metern – und vollendete seinen Kletterflug mit einem Backflip ins Leere: ein 'Victory Jump' mit Symbolkraft für Mut, Können und das Ausloten physikalischer Grenzen.

04 Erfüllter Kindheitstraum

Für Domen Škofic war dieses Projekt weit mehr als eine sportliche Herausforderung – es war ein persönlicher Meilenstein, der all seine Erfahrungen, Leidenschaften und sportlichen Ambitionen vereint: Klettern, Fliegen und die bewusste Konfrontation mit den Elementen. "Es war ein unglaubliches Gefühl, viel härter als in der Vorbereitung auf dem Boden. Ich dachte, ich sei darauf vorbereitet, aber das war ich nicht. Ich habe schon begonnen zu zweifeln, ob ich es schaffen würde. Letztendlich hatte ich also das Glück, an diesen beiden Tagen mit einer Route konfrontiert zu sein, die gerade schwer genug war, dass ich am Ende tatsächlich Erfolg hatte. Ich wollte eine Herausforderung, aber wenn ich die Route nur ein bisschen zu heavy machen würde, wäre es zu viel. Es gibt keine Worte, die beschreiben könnten, was ich erlebt habe. So etwas ist mit Sicherheit noch nie zuvor gemacht worden“, zeigte Domen sich glücklich über das gelungene Projekt.

Bereits im Alter von 15 Jahren schrieb der Slowene Klettergeschichte, als er eine 9a-Route bezwang – eine der höchsten Schwierigkeitsgrade überhaupt – und damit zu den jüngsten Menschen weltweit gehört, denen das je gelungen ist. 2016 krönte er seine sportliche Karriere mit dem Gewinn des Vorstiegs-Weltcups.

The Plane Climb required a lot of courage and perfect timing © Mirja Geh/Red Bull Content Pool To make the perfect jump to the next hold at around 2,500m © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

"Meine größte Motivation für das Projekt 'Plane Climb' war, dass es um Fallschirmspringen ging. Das wollte ich seit dem Moment machen, seit ich erste Videos gesehen habe. Es war aber ein, sagen wir mal, zu teures Hobby, und außerdem würde es zu viel Zeit in Anspruch nehmen, da ich bereits vom Klettern begeistert war und gut darin; also blieb ich beim Klettern und vergaß es irgendwie. Aber es war immer in meinem Hinterkopf, weil es irgendwie gut zum Klettern passt. Beim Klettern fällst du immer, und du hast diese Luft unter dir. Ganz oft, wenn ich auf dem Top einer Route war oder am Rande einer Klippe stand, wollte ich abspringen. Deshalb habe ich mir wirklich gewünscht, dass ich irgendwann in meinem Leben auch mit dem Fallschirmspringen anfange. Als ich die Gelegenheit dazu bekam, war ich sofort Feuer und Flamme und ein Traum wurde wahr“, erklärte Domen die Beweggründe, sich auf dieses Projekt zu stürzen. Den Kindheitstraum vom Fliegen erfüllte er sich als Teil des slowenischen Heeressportkaders und absolviert eine fundierte Fallschirmsprung-Ausbildung beim Militär, eine Voraussetzung für dieses einzigartige 'Plane Climb' Projekt, das höchste technische Anforderungen mit mentaler Klarheit und Präzision in der Luft verbindet.

05 Zwischen Thermik und Technik: Die Stärken des Blanik

Der Blanik-Segler, ein Segelflugzeug mit Geschichte und Stabilität, ist bekannt durch zahlreiche spektakuläre Projekte wie 'Akte Blanix 1-3', zählen zu den vielseitigsten und robustesten Segelflugzeugen ihrer Klasse. Als modifizierte Version des tschechischen L-13 Blanik ist der Doppelsitzer vor allem für eines bekannt: extreme Flugstabilität und verzeihende Flugeigenschaften – selbst unter ungewöhnlicher Belastung. Der Blanik ist grundsätzlich ein relativ großes Segelflugzeug. Er liegt stabil in der Luft und er hat einen Riesenvorteil: Man kann damit sehr langsam fliegen. Er behält auch im Langsamflug seine Stabilität. Diese berechenbare Sinkrate ist für Pilot und Kletterer gleichermaßen entscheidend, da sie genügend Zeit und Kontrolle im Flug erlaubt. Auch bei leichtem Zusatzgewicht und asymmetrischer Lastverteilung – verursacht durch die Bewegungen des Kletterers und das fest verklebte Griff-Setup – bleibt die Fluglage stabil und ruhig, was den gesamten Ablauf erst ermöglicht. Zudem ist der Blanik ein Aluminiumflugzeug, eine Voraussetzung, um die Griffe zu montieren, was auf Kunststoffflugzeugen schwieriger wäre. Außerdem verzeiht der Blanik auch rein aerodynamisch viel mehr als ein Hochleistungssegelflugzeug mit einem sehr aerodynamischen Profil.

Jede Bewegung auf den Tragflächen – ob Griffwechsel, Umstieg auf den anderen Flügel oder das kraftvolle Aufrichten in den Wind – verändert dabei punktuell die Aerodynamik. Das Red Bull Blanix Team musste daher nicht nur das Gewicht der Klettergriffe präzise austarieren, sondern auch das Verhalten der Maschine bei unerwarteten Lastmomenten vorab in Simulationen und im Windkanal testen. Das Resultat: ein sicheres, kontrolliertes Flugverhalten selbst bei präziser choreografierter Bewegung außen am Rumpf.

Red Bull Blanix pilot Ewald Roithner with Domen Škofic © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Auch die Kommunikation, nicht nur während des Fluges, spielt eine wichtige Rolle, wie Red Bull Blanix-Pilot Ewald Roithner weiß: "Während des Fluges haben wir nur wenig miteinander gesprochen – und das ganz bewusst. Bei Projekten dieser Art ist eine präzise Vorbereitung entscheidend. Am Boden haben wir jeden Handgriff intensiv geübt und unsere Abläufe klar abgestimmt. Domen wusste genau, wie ich mich in der Luft verhalte, und ich kannte seine Bewegungen ebenso präzise. Kommunikation wird erst dann wesentlich, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Auch dafür hatten wir klare Vereinbarungen getroffen – was wir wann sagen und wie wir reagieren.“

06 Technik trifft Athletik

Die aerodynamischen Klettergriffe wurden von einem slowenischen Unternehmen eigens für dieses Projekt designt und hergestellt. Dass es sich dabei um das Unternehmen von Domen Škofics Vater handelt, macht das Ganze natürlich noch spezieller. Sein Vater Pavel ist als Mit-Erfinder des Carving-Skis kein Unbekannter in der Ingenieurs-Szene und so auch beim aktuellen Projekt eine der treibenden Kräfte. "Als wir zum ersten Mal vor dem Segelflugzeug standen und überlegten, wie man die Griffe daran anbringt, war sofort klar, dass es eine große Herausforderung werden würde. Zum Glück ist mein Vater Maschinenbauingenieur, und er war es auch, der die Idee hatte, wie man die Griffe anbringen konnte. Das Aluminium ist sehr weich und biegsam. Wir mussten also unbedingt eine strukturelle Unterstützung für das Flugzeug finden. Und das Tolle daran war, dass das Flugzeug selbst die Route vorgab. Es gab einfach einige Teile mit einer sehr guten strukturellen Unterstützung. Und als wir die Griffe in ihren aerodynamischsten Formen anfertigten, setzte ich sie bereits auf die verstärkten Teile. Überraschenderweise hat das perfekt funktioniert. Ich wollte keinen Griff haben, der sich irgendwo bewegt“, erklärt Domen Škofic. Jeder der Griffe hält einem Gewicht von bis zu 1,2 Tonnen stand.