PlayStation Now vs. Xbox Game Pass

Die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S sind endlich gestartet und versetzen euch mit beeindruckenden Grafikeffekten und ultra-kurzen Ladezeiten ein ums andere Mal ins Staunen. Mit dem Start der neuen Generationen rücken aber auch Spiele-Flatrates wie PlayStation Now und Xbox Game Pass einmal mehr ins Rampenlicht, die für uns eine der größten Innovationen im modernen Gaming darstellen. Doch wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen beiden Modellen?

PlayStation Now und Xbox Game Pass im Vergleich

Prinzipiell verfolgen sowohl PlayStation Now , als auch der Xbox Game Pass einen ganz ähnlichen Ansatz . Bei beiden Varianten handelt es sich um Spiele-Flatrates , die sich an bekannten Modellen von Streaminganbietern wie Netflix und Co orientieren.

Kurz gesagt könnt ihr gegen eine fixe monatliche Gebühr so viele Games erleben, wie ihr möchtet. Das war es dann aber auch fast schon mit den Gemeinsamkeiten, denn PlayStation Now und Xbox Game Pass unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht – mal abgesehen vom offensichtlichsten Unterschied: der Plattform.

Das kosten PlayStation Now und Xbox Game Pass

Das PlayStation Now-Abonnement steht für die PS4 und PlayStation 5 zur Verfügung und schlägt mit einem monatlichen Preis von 9,99 Euro zu Buche. Zudem bietet Sony eine kostenlose, 7-tägige Test-Version der Spiele-Flatrate an.

Die Besonderheit: PS Now erlaubt es euch darüber hinaus, die enthaltenen Games auch via Streaming an euren PC zu übertragen und dort zu genießen. Ganz egal, welchen Controller ihr dafür verwenden wollt.

PlayStation Now ermöglicht Streaming zum PC © Sony Interactive Entertainment

Beim Xbox Game Pass stehen euch drei verschiedene Varianten zur Wahl. Neben dem Game Pass für Konsole (9,99 Euro im Monat) gibt es eine Variante für den PC, die mit einem eigenen Katalog an Titeln daherkommt (ebenfalls 9,99 Euro pro Monat).

Am attraktivsten ist hingegen der Xbox Game Pass Ultimate , der die PC- und Konsolen-Variante verbindet. Zudem ist darin die Xbox LIVE Gold-Mitgliedschaft enthalten, die für Onlinespiele auf der Konsole notwendig ist. Doch damit noch nicht genug:

Microsofts Streaming-Service xCloud steht exklusiv Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten zur Verfügung und ermöglicht es, die enthaltenen Games auch auf dem Android-Smartphone oder -Tablet zu genießen – ähnlich wie Google Stadia . Apple-Nutzer bleiben allerdings derzeit noch außen vor.

Auch der Abo-Service EA Play von Electronic Arts ist seit Kurzem Bestandteil des Xbox Game Pass Ultimate . Hier erwarten euch, ohne zusätzliche Kosten, Testversionen aktueller Games, sowie kostenlose Vollversionen älterer Titel wie Star Wars Jedi: Fallen Order , FIFA 20 oder Need for Speed: Heat .

Zudem schlägt die Ultimate-Variante monatlich mit 12,99 Euro zu Buche und stellt somit preislich die attraktivste Version des Xbox Game Pass dar. Eine kostenlose Testversion gibt es leider nicht, dafür könnt ihr den Game Pass einen Monat lang für nur 1 Euro ausprobieren.

Streaming oder Download?

Beim Zocken unterscheiden sich PlayStation Now und Xbox Game Pass ebenfalls voneinander. Das PlayStation-Pendant ist dabei auf Streaming ausgelegt und benötigt, vor allem am PC, eine s tets aktive und schnelle Internetverbindung .

Mittlerweile könnt ihr aber die in der Flatrate enthaltenen PS4-Titel auch bequem auf die Festplatte herunterladen und offline genießen. Die Bildqualität beim Streaming liegt auf ordentlichem Niveau, kann allerdings mit anderen Anbietern und normalen PS4-Games nicht mithalten.

Microsoft wählt mit dem Xbox Game Pass einen anderen Ansatz, denn hier müssen grundsätzlich alle Spiele auf die Festplatte der Konsole beziehungsweise des PCs heruntergeladen werden . Einzige Ausnahme: das xCloud-Streaming auf Mobile-Devices, bei dem die Bildqualität allerdings vollends überzeugen kann.

Dank xCloud erlebt ihr Games wie Forza Horizon 4 auf dem Smartphone © Microsoft

PlayStation Now vs. Xbox Game Pass – Die Spiele

Kommen wir zum wichtigsten Kaufgrund von PlayStation Now und Xbox Game Pass: den Spielen. Auch hier erwarten euch einige Unterschiede und verschiedene Ansätz der beiden Hersteller.

Wichtig ist zudem, dass der Spiele-Katalog beider Varianten nicht nur monatlich angepasst und um weitere Games ergänzt wird. Ganz ähnlich wie bei Video-Streamingdiensten gibt es auch in jedem Monat Titel, die die Flatrate wieder verlassen und somit nicht mehr weitergespielt werden können.

Masse statt Klasse: 700 Games für PlayStation Now

Bei der schieren Anzahl der Spiele hat PlayStation Now deutlich die Nase vorn: rund 700 Games aus der PS2-, PS3- und PS4-Ära tummeln sich im Lineup der Flatrate – mehr als 300 davon stammen von der PlayStation 4.

Wichtige PlayStation-Exklusivtitel finden allerdings erst nach einem halben Jahr den Weg in die Spiele-Flatrate und verlassen diese dann meist wieder recht schnell. Große Blockbuster wie Marvel’s Spider-Man , Days Gone oder God of War stehen euch meist nur wenige Monate zur Verfügung.

Andere Games wie F1 2020, Street Fighter V oder MediEvil sind hingegen dauerhaft spielbar.

Unschlagbarer Vorteil für Xbox Game Pass

Microsofts Xbox Game Pass kann bei Weitem nicht die Anzahl an Games vorweisen. Jeweils rund 200 Spiele umfassen die Kataloge für Konsole beziehungsweise PC. Doch die Spiele-Flatrate hat gleich mehrere entscheidende Vorteile.

Xbox Game Pass-Titel sind nicht nur aktueller als es bei der PlayStation-Variante der Fall ist, sondern ausnahmslos jeder First-Party-Titel von Microsoft hält direkt zum Erscheinungstermin Einzug in die Flatrate und ist für Abonnenten dauerhaft spielbar. Microsoft setzt also vielmehr auf Qualität, statt auf Quantität.

Blockbuster-Games wie Gears 5 , Forza Horizon 4 oder künftig auch Halo: Infinite sind vom ersten Tag an Bestandteil der Spiele-Flatrate. Hinzu gesellen sich etliche große Triple-A-Games namhafter Hersteller und einige wirklich starke Indie-Games , die ihr sonst vermutlich nie gekauft hättet.

Fazit: PlayStation Now vs. Xbox Game Pass

Spiele-Flatrates wie PlayStation Now und Xbox Game Pass haben die Art, wie wir Games genießen, stark verändert. Auch wenn beide auf dem Papier einem ähnlichen Ansatz folgen, unterscheiden sie sich inhaltlich stark voneinander.

Doch eines haben beide Angebote gemeinsam: Sie biete euch für einen fairen Preis nahezu unbegrenzten Spielspaß und die Möglichkeit, Neues zu erleben, an das ihr euch sonst vielleicht nie herangetraut hättet.