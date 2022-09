Der Service PlayStation Plus Extra ist gespickt mit tollen Spielen

ist das verblüffendste Superhelden-Spiel seit Batman von Rocksteady. Es setzt die Abenteuer des legendären Marvel-Helden hervorragend um. Die Story ist noch besser als in einigen der Filme. Ob Mary-Jane, May oder vor allem Peter Parker: Alle Figuren sind sehr ansprechend und plastisch. Der unbeschwerte Humor des Spiels funktioniert hervorragend. Es zieht sich ein roter Faden durch die ganze Geschichte. Die Nebenaufgaben und Inhalte zum Herunterladen tun ihr Übriges, und die zahlreichen aus den Filmen bekannten Charaktere runden das Gesamtbild ab. Ein Highlight ist auch die Option, sich durch die Wolkenkratzer und über die Dächer hinweg frei durch New York bewegen und nach Belieben das Kostüm wechseln zu können. Die Erweiterung hat sich zum Ziel gesetzt, die zusätzliche Power der PS5 zu nutzen. Sie konzentriert sich auf Miles Morales und verlängert den Spielgenuss noch einmal. In der nächsten Fortsetzung soll dann auch noch Venom munter mitmischen.

Den grossen Sony-Titel von 2022, Horizon Forbidden West , suchst du auf PS+ vergeblich. Die erste Folge der Abenteuer von Aloy steht dort aber als Komplett-Version zur Verfügung – inklusive Frozen Wilds als DLC. Es macht immer wieder Spass, in die futuristische Welt einzutauchen, in der die Maschinen das Sagen haben. Dies ist eine reizvolle offene Spielwelt im Blockbuster-Format. Dasselbe gilt für Ghost of Tshuhima , das dich in die bezaubernde virtuelle Welt des mittelalterlichen Japans entführt, sowie für das faszinierende Universum von Death Stranding . Beide Titel sind als Director’s Cut erhältlich. Die drei Mega-Titel sind schlagende Argumente, die für den neuen Service von Sony sprechen.

