Pokémon: Das erwartet euch in der "Schneelande der Krone"-Erweiterung

Neues Gebiet: Schneelande der Krone

Genau wie der erste Teil des Erweiterungspasses, Insel der Rüstung, führt euch Teil Zwei in ein komplett neues Gebiet. Neues Gebiet: Schneelande der Krone

Genau wie der erste Teil des Erweiterungspasses, Insel der Rüstung, führt euch Teil Zwei in ein komplett neues Gebiet. Neues Gebiet: Schneelande der Krone

Genau wie der erste Teil des Erweiterungspasses, Insel der Rüstung, führt euch Teil Zwei in ein komplett neues Gebiet. Neues Gebiet: Schneelande der Krone

Die Kronen-Schneelande sind an die Berge von Schottland angelehnt

In den Schneelanden der Krone erwarten euch zahlreiche, neue Aktivitäten und unterschiedliche Geschichtsstränge, die euch auch in den Kontakt mit neuen, legendären Pokémon bringen.

In den Schneelanden der Krone erwarten euch zahlreiche, neue Aktivitäten und unterschiedliche Geschichtsstränge, die euch auch in den Kontakt mit neuen, legendären Pokémon bringen.

In den Schneelanden der Krone erwarten euch zahlreiche, neue Aktivitäten und unterschiedliche Geschichtsstränge, die euch auch in den Kontakt mit neuen, legendären Pokémon bringen.

Dynamax-Abenteuer