Die besten Pokémon-TCG-Pocket-Decks der Erweiterung Karmesinrote Glut

Wenn ihr es wie Gotaga machen und bis zum Hals in die Pokémon-Welt eintauchen wollt, ist Pocket ein Pflichtstopp. Mit etwas mehr als einem Jahr auf dem Buckel – seit Oktober – bietet das Mobile-Game nun auch Mega-Entwicklungen. Mit dieser neuen Erweiterung, die seit dem 17. Dezember verfügbar ist, stellt sich die Frage: Wie sieht die Meta nun aus?

Wichtige Information: Mit diesem Update wurden 69 normale Karten sowie 34 Geheimkarten hinzugefügt.

01 Mega-Glurak Y EX / Lavados EX

Natürlich mussten wir dieses Ranking mit einem Glurak eröffnen. Um dieses Deck optimal zu spielen, solltet ihr versuchen, Lavados als aktives Pokémon zu positionieren, um Glumanda zu schützen, bis es sich mithilfe von Sonderbonbon entwickeln kann. Fürs Ziehen nutzt ihr Kopiererin, Pokéball und Professorenforschung.

Lavados © The Pokémon Company

Sobald ihr Glurak im Spiel habt, nutzt Plongeon écarlate. Auch wenn ihr dabei 50 KP verliert, kann diese Attacke fast jedes Pokémon mit einem Schlag besiegen.

2 Mega-Glurak Y EX

2 Glumanda

2 Lavados EX

1 Glutexo

1 Glurak (nicht EX)

2 Pokéball

2 Sonderbonbon

1 Helio

2 Professorenforschung

1 Flora

2 Kopiererin

1 Lilly

1 Riesen-Umhang

02 Mega-Lohgock EX / Flammenwerfer

Der unglaubliche Stil von Flammenwerfer © The Pokémon Company

Es ist kalt, also bleiben wir im Reich des Feuers. Ziel dieses Decks ist es, möglichst schnell Zugriff auf Mega-Lohgock EX zu erhalten. Flammenwerfer übernimmt dabei die Aufgabe, gegnerische Pokémon im Early- und Midgame unter Druck zu setzen. Für die Entwicklung des Starters kommen entweder Sonderbonbon oder die klassische Linie Flemmli → Jungglut zum Einsatz.

Fürs Ziehen stützt ihr euch erneut auf Professorenforschung und Kopiererin.

Der Höhepunkt kommt mit Fortifiant Flamboyant. Durch zusätzliche Energie für euer aktives Pokémon ist Mega-Lohgock EX bereit, richtig Schaden auszuteilen, sobald es übernimmt.

2 Mega-Lohgock EX

2 Flemmli

2 Flammenwerfer

1 Jungglut

2 Pokéball

2 Sonderbonbon

2 Fortifiant Flamboyant

2 Professorenforschung

2 Kopiererin

1 Lilly

1 Helio

1 Riesen-Umhang

03 Mega-Bisaflor EX / Fragilady

Ein Deck rund um Mega-Bisaflor EX ist immer eine gute Idee. Es ist extrem widerstandsfähig und sorgt nicht selten für Ragequits. Wenn ihr es schafft, bereits im ersten Zug ein Knospi zu spielen und zu entwickeln, verleiht ihr eurem Team sofort +20 KP. Mit einem zweiten Knospi steigt der Bonus auf +40 KP – und mit 280 KP wirkt Bisaflor nahezu unaufhaltsam.

Für den Rest des Gameplans gilt: Energie auf euren Pflanzen-Starter legen und Extrait de Croissance nutzen, um die nötigen Karten für weitere Entwicklungen zu ziehen.

2 Mega-Bisaflor EX

2 Bisasam

2 Bisaknosp

2 Knospi

2 Fragilady

2 Pokéball

2 Extrait de Croissance

1 Helio

2 Professorenforschung

2 Kopiererin

1 Cape Sylvestre

04 Mega-Turtok EX / Suicune EX

Suicune bleibt stets unerschütterlich © The Pokémon Company

Wie so oft stellt sich hier die zentrale Frage: Schafft ihr es, genügend Energie auf Mega-Turtok EX zu stapeln? Zu Beginn übernehmen Suicune EX oder Mantax die Rolle des aktiven Pokémon, während Schiggy sicher auf der Bank bleibt.

Startet ihr mit Mantax aktiv, solltet ihr versuchen, so viel Energie wie möglich zu sammeln. Denkt daran: Ihr benötigt mindestens sechs Energien, um Mega-Turtok EX voll auszuspielen.

2 Mega-Turtok EX

2 Schiggy

1 Schillok

2 Suicune EX

2 Mantax

1 Turtok (nicht EX)

2 Pokéball

2 Sonderbonbon

2 Professorenforschung

2 Misty

1 Nacchara

1 Riesen-Umhang

05 Mega-Absol EX / Trikephalo

Zur Abwechslung stammt der Grossteil des Schadens in diesem Deck nicht von der EX-Karte, sondern von Trikephalo – einer der stärksten Nicht-EX-Karten. Mega-Absol EX dient hauptsächlich dazu, den finalen Schlag zu setzen.

So niedlich – und nach der Entwicklung so effektiv © The Pokémon Company

Versucht, möglichst früh Kapuno zu bekommen und es weiterzuentwickeln. Wenn ihr unter Druck geratet, helfen Helio und Mars, den Gegner zu verlangsamen. Riesen-Umhang und die Pokémon-Center-Dame sorgen dafür, dass ihr Zeit gewinnt und eure Pokémon durchhaltet.

2 Mega-Absol EX

2 Kapuno

2 Trikephalo

1 Duodino

2 Sonderbonbon

2 Pokéball

2 Professorenforschung

1 Reds Herausforderung

1 Rote Karte

1 Pokémon-Center-Dame

1 Helio

1 Mars

1 Riesen-Umhang

1 Dark Pendant

Fehlen euch noch Karten für eines dieser Decks? Dann wünschen wir euch viel Glück beim Öffnen eurer täglichen Booster. Und falls alles nichts hilft, zögert nicht, euer eigenes Deck zu bauen – ganz im Stil von Gotaga in Pokémon-Legenden: Z-A.