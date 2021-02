Prävention und Regeneration beim Laufen

Laufen geht man, um gesund zu bleiben! Man trainiert das Herz-Kreislauf-System, stärkt seine Muskeln und Gelenke, versorgt seinen Körper mit frischer Luft und noch vielem mehr. Was aber, wenn die Laufrunde dafür sorgt, dass man krank wird? Dann hat man was falsch gemacht. Was? Vielleicht hat man nicht gewartet, bis das Fenster wieder zu war... Wir erklären Euch um was es geht: