Alinghi Red Bull Racing startklar für die Rennen in Jeddah

Jeddah, 23. November 2023 – Die sieben Segler der Alinghi Red Bull Racing Driving Group mitsamt Support Team sind am Dienstag in Jeddah für die letzten Vorbereitungen der zweiten America’s Cup Preliminary Regatta eingetroffen. Die Spannung steigt und die letzten Rennen für die nächsten neun Monate beginnen am 29. November mit der Eröffnungsfeier und den offiziellen Trainingsrennen im Jeddah Yacht Club & Marina

