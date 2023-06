So wird man zum Profi-Skateboarder

Der next Step

Heute wie früher sind Board-Firmen von ihren Pros abhängig, denn sie sind es, die mit ihren Skills Leute dazu animieren, ihre Boards zu kaufen. Schon in den 1960er-Jahren wurden die talentiertesten und krassesten Skater:innen von den grössten Brands im Business unter Vertrag genommen, um für die jeweilige Marke an Contests teilzunehmen.

Heute wie früher sind Board-Firmen von ihren Pros abhängig, denn sie sind es, die mit ihren Skills Leute dazu animieren, ihre Boards zu kaufen. Schon in den 1960er-Jahren wurden die talentiertesten und krassesten Skater:innen von den grössten Brands im Business unter Vertrag genommen, um für die jeweilige Marke an Contests teilzunehmen.

Heute wie früher sind Board-Firmen von ihren Pros abhängig, denn sie sind es, die mit ihren Skills Leute dazu animieren, ihre Boards zu kaufen. Schon in den 1960er-Jahren wurden die talentiertesten und krassesten Skater:innen von den grössten Brands im Business unter Vertrag genommen, um für die jeweilige Marke an Contests teilzunehmen.

Als sich der Sport weiterentwickelte, ging es wirtschaftlich gesehen immer noch in erster Linie um den Verkauf von Boards, aber die Brands legten nun auch vermehrt den Fokus auf Marketing. Während der gesamten Ära der Z-Boys waren Contests das wichtigsten Werbemittel, neben Foto-Ads in Skate- und Surfmagazinen. In den

Was bedeutet es, Pro-Skater zu sein? In der Episode von "Pushing Forward" erfährst du aus erster Hand, wie das Leben als Pro aussieht.

Was bedeutet es, Pro-Skater zu sein? In der Episode von "Pushing Forward" erfährst du aus erster Hand, wie das Leben als Pro aussieht.

Was bedeutet es, Pro-Skater zu sein? In der Episode von "Pushing Forward" erfährst du aus erster Hand, wie das Leben als Pro aussieht.

Was bedeutet es, im Jahr 2023 ein:e Profi-Skater:in zu sein? Wir erfragen, was dieser Status im Zeitalter der sozialen Medien bedeutet.

Print und Video wurden immer wichtiger und Pro-Skater:innen wurden nicht mehr daran gemessen, wie viele Contests sie gewannen, sondern in wie vielen Parts und auf wie vielen Covers sie zu sehen waren. Je mehr Footage, desto besser, lautete die Devise!

Die Geschichte des Skateboardens: Alles was du wissen …

Beginner-Guide: Alles, was du über Skateboarding …

, der 2007 Tampa Am gewann und über Nacht zum Superstar avancierte.

Viele der bekanntesten Pros wurden von anderen Skater:innen entdeckt und in die Industrie eingeführt. Oft waren es zufällige Begegnungen, wie Tony Hawk, der Andrew Reynolds entdeckte, oder Jamie Thomas, der erstmals auf Elissa Steamer aufmerksam wurde. Manchmal waren es aber auch Contests, bei denen sich Skater buchstäblich ins Rampenlicht katapultierten. Beweisstück A: