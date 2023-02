Profi Skitouren-Tipps von Nadine Wallner

Nadine Wallner Ihren ersten Auftritt am weissen Parkett hatte Nadine Wallner bereits im zarten Alter von drei. In die Jahre danach fallen ihre prägendsten Begegnungen, was das Schifahren anbelangt.

Das Material und das individuelle Setup ist super wichtig für eine geniale Skitour. Die richtige Kombination aus Ski, Skischuh und Stock ist essentiell für die eigene Performance auf dem Berg. Es kommt immer drauf an, welcher Typ Skitourengeher man ist – ob man eher ein aufstiegsorientiertes (sehr leicht) oder abfahrtsorientertes (schweres) Setup wählt. Es gibt auch bereits sehr gutes Material, mit dem man sehr gut abfahren kann, das aber vom Gewicht her sehr leicht ist und man so beides Welten kombinieren kann.

