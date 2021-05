7 Dinge, die PUBG Profis in jeder Runde machen.

4. So viele Granaten wie möglich einpacken

Seit dem offiziellen Launch 2017 begeistert PLAYERUNKNOWN‘S BATTLEGROUNDS die Shooter-Fans. Durch den Riesen-Erfolg des Games wurde eine wahre Battle-Royale-Lawine losgetreten. Mittlerweile ist die Konkurrenz durch Spiele wie Fortnite, Apex Legends oder Call of Duty: Warzone groß. Doch PUBG begeistert auf Steam immer noch bis zu 450.000 Spieler pro Monat. Wenn auch ihr zu den PUBG-Fanatikern gehört, könnt ihr euch ein paar Tricks bei den Profis abschauen, um noch öfter als Sieger aus dem Match zu gehen.

Seit dem offiziellen Launch 2017 begeistert PLAYERUNKNOWN‘S BATTLEGROUNDS die Shooter-Fans. Durch den Riesen-Erfolg des Games wurde eine wahre Battle-Royale-Lawine losgetreten. Mittlerweile ist die Konkurrenz durch Spiele wie Fortnite, Apex Legends oder Call of Duty: Warzone groß. Doch PUBG begeistert auf Steam immer noch bis zu 450.000 Spieler pro Monat. Wenn auch ihr zu den PUBG-Fanatikern gehört, könnt ihr euch ein paar Tricks bei den Profis abschauen, um noch öfter als Sieger aus dem Match zu gehen.

Seit dem offiziellen Launch 2017 begeistert PLAYERUNKNOWN‘S BATTLEGROUNDS die Shooter-Fans. Durch den Riesen-Erfolg des Games wurde eine wahre Battle-Royale-Lawine losgetreten. Mittlerweile ist die Konkurrenz durch Spiele wie Fortnite, Apex Legends oder Call of Duty: Warzone groß. Doch PUBG begeistert auf Steam immer noch bis zu 450.000 Spieler pro Monat. Wenn auch ihr zu den PUBG-Fanatikern gehört, könnt ihr euch ein paar Tricks bei den Profis abschauen, um noch öfter als Sieger aus dem Match zu gehen.