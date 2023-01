Ein Rennen für die Geschichtsbücher: Das war die Rallye Dakar 2023

Die Rallye-Piloten bekamen es nicht nur mit dem rauen Terrain und der herausragenden Marathon-Etappe in der Wüste Rub al-Chali zu tun, auch mit dem Wetter und dem teilweise heftigen Regen mussten sie kämpfen.

Wir werfen einen Blick auf die Action der vergangenen zwei Wochen.

Das Bike-Rennen blieb bis zur letzten Sekunde spannend

Das größte Drama lieferte eindeutig die Motorrad-Kategorie. Der Titelverteidiger Sam Sunderland war nach einem Crash direkt in der ersten Etappe aus dem Rennen. Doch seinem Teamkollegen Daniel Sanders gelang es, die Flagge für GasGas hochzuhalten und das, obwohl er sich gerade erst von einer Verletzung erholt hatte. Als ihn ein Magenvirus außer Gefecht setzt, verlor er die Gesamtführung an den Amerikaner Skyler Howes. Das Rennen entwickelt sich zu einem Dreikampf zwischen Howes auf einer Husky, Toby Price und Kevin Benavides, jeweils auf einer KTM. Zwei Etappen vor Schluss sah es ganz danach aus, als hätte Price letztendlich die Oberhand, doch Benavides sicherte sich den Sieg am Finaltag mit 43 Sekunden Vorsprung -- dem engsten Abstand in der Geschichte der Dakar.

Kevin Benavides, Toby Price und Skyler Howes feiern ihren Podiumserfolg. © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Sieger der Motorrad-Kategorie: Kevin Benavides © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Der Zweitplatzierte, Toby Price. © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Al-Attiyah sorgt für ein Rennen der Champions

Nach einem brillanten Debüt im letzten Jahr ging Audi als Favorit aufs Podium ins Rennen, wenn nicht gar als Favorit auf den Sieg. Mit der geballten Erfahrung von Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel und Mattias Ekström setzte der deutsche Hersteller in der Eröffnungsphase ein klares Zeichen, nachdem Sainz den Sieg der ersten Etappe geholt hatte. Dann aber schlug das Desaster zu, indem Sainz und Peterhansel in Etappe sechs crashten und ausschieden. Damit war es an Ekström, den letzten RS Q e-tron ins Ziel zu bringen.

Im Kontrast dazu war Nasser Al-Attiyah wahrlich in seinem Element und sicherte sich in seinem Toyota HiLux herausragende Zeiten in den Eröffnungsetappen sowie die Führung, die er meisterhaft über die Ziellinie brachte. Der Katari ist Peterhansel in Sachen Gesamtsiegen in der Autokategorie dicht auf den Fersen und mit 47 Etappensiegen steht er kurz davor, Ari Vatanens langen Rekord von 50 zu brechen.

Die Sieger der Autokategorie feiern. © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Nasser Al-Attiyah ist ein weiteres Mal siegreich. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Der zweite Platz geht an Sébastien Loeb. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Rookie Lucas Moraes holt den beeindruckenden dritten Platz. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb war nahe am Sieg dran, doch musste er in der zweiten Etappe gleich mit einem dreifachen Platten kämpfen. Er kämpfte sich mit sechs Etappensiegen in Folge zurück -- ein neuer Dakar-Rekord -- um sich schlussendlich den zweiten Gesamtplatz zu sichern.

Besonders muss auch der Rookie-Racer Lucas Moraes aus Brasilien erwähnt werden, der eine wirklich herausragende Performance zeigte und sich damit den dritten Platz in der Gesamtwertung holte.

Jones dominiert die Lightweights

Die T3 Lightweight-Klasse wurde von dem Red Bull Off-Road Junior-Piloten Austin Jones dominiert, der sich seine zweite Dakar-Trophäe in Folge abholte. Die Dakar zu gewinnen, ist nicht nur eine Frage der Schnelligkeit. Du musst das Navigieren beherrschen und sichergehen, dass du dein Fahrzeug über die Ziellinie bringst -- ein Skillset, das Jones herausragend aufs Tablett brachte, während er kontinuierlich einen Vorsprung von 50 Minuten auf das gesamte Feld aufbaute. Zweiter wurde Seth Quintero, seine bisher beste Performance.

Der Belgier Guillaume de Mevius rundete das Podium ab, dicht gefolgt von Francisco "Chaleco" Lopez und der Extreme E-Piloten Cristina Gutierrez, die Fünfte wurde. Erwähnen sollte man auch Mitch Guthrie, der auf der fünften Etappe wirklich Probleme hatte, sich mit fünf Etappensiege aber zurück kämpfte.

Austin Jones feiert seinen Sieg. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Austin Jones mitten in der Wüste. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Guillaume de Mevius kämpft sich durch die Dünen auf Platz zwei. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Mitch Guthrie Jr brachte den dritten Platz in der Gesamtwertung nach Hause. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Eine Reise, die nicht alle zu Ende brachten

Vor zwei Wochen gingen 355 Fahrzeuge an der Küste des Roten Meeres in der Nähe von Alula ins Rennen, um die Rallye Dakar 2023 zu bestreiten. 8.500 Kilometer später überquerten 235 davon die Ziellinie in Dammam: 80 Motorräder (von 121), 10 Quads (von 18), 46 T1- und T2-Autos (von 67), 38 Lightweight Prototypes (von 47), 39 SSVs (von 45) und 22 Trucks neben 80 Fahrzeugen (von 88) in der Dakar Classics-Kategorie. Es war ein herausragendes Rennen mit vielen Rekorden, die im Laufe der Etappen gepurzelt sind.

2024 kann kommen!