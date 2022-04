Rovanperä gewinnt Rallye Kroatien mit knappem Vorsprung

in Kroatien ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende konnte aber erneut der führende der Weltmeisterschaft seine Hände hoch reissen, nachdem die Entscheidung erst auf der Abschlussprüfung gefallen war. Mit 21 Jahren feiert Rovanperä damot seinen zweiten Sieg in Folge bei der

Finnische Flaggen waren an diesem Wochenende in Kroatien zahlreich