Achtung, NRW-Verbot! Rap Duell mit Eko Fresh, Sarah Bora, Manuellsen & Mel

Dass Eko Fresh auch nach gut 20 Karrierejahren kein bisschen an Relevanz eingebüßt hat, ist allein schon bemerkenswert. Dass er neben all dem Rap-Spaß auch immer wieder ernsthafte Themen aufgreifen kann – so wie hier in „Stärker als Gewalt“ – zeichnet ihn aber noch viel mehr aus. Nur: wie steht's um das gesammelte Fachwissen? In dieser Folge Rap Duell finden wir's raus.