Interview mit dem Sieger von Red Bull Raufgänger

Dominik Nussbaumer: Ich bin in keinem Verein oder so. Ich habe früher Fussball gespielt, aber das ist schon ein paar Jahre her. Jetzt habe ich viel Spass an Bergtouren und habe im Winter auch mit dem Skitourengehen begonnen. Generell macht mir alles Spass, was in Richtung Ausdauer und Kraftausdauer geht.