Samurai im Schafpelz

Bei der Razer Viper Ultimate handelt es sich um ein Federgewicht, das es in sich hat. Unter der unscheinbaren Schale befindet sich High-End Technik, die auf pures Tempo ausgerichtet ist. Das allerdings wäre nicht genug, würde es an Präzision fehlen. Doch genau das bieten die optischen Switches der Maus, gepaart mit hoher Abtastrate und niedriger Latenz. Razer ist eine Maus gelungen, die Wireless Gaming nicht neu definiert, es aber in vielen Aspekten dominiert.