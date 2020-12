RB Leipzig erreicht in der Champions League erneut die K.o.-Phase

Die Ausgangslage vor dem Gruppenfinale hatte es in sich: Mit neun Punkten rangierte RB Leipzig hinter den punktgleichen Top-Klubs aus Manchester und Paris auf Rang drei. Vor dem letzten Spieltag war klar: Das Team von RBL-Coach

hatte die Qualifikation für das Achtelfinale in der eigenen Hand, musste dafür aber gegen Manchester United gewinnen und sich für die 0:5-Hinspielniederlage in Manchester revanchieren. Und obwohl sich der Gegner aus England in starker Verfassung befand (vier Siege in Folge in der Premier League), gelang den Roten Bullen die für den Achtelfinaleinzug notwendige Revanche - auch dank eines Blitzstarts mit zwei Toren in den ersten 13 Minuten.