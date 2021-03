Diese Spieler von RB Leipzig verstärken euer Ultimate Team in FIFA 21

darin definitiv nicht fehlen! Mittlerweile existieren in FUT zahlreiche Special Cards von Stars der Roten Bullen, die sich hervorragend spielen und absolut empfehlenswert sind. Wir stellen euch nun fünf FUT-Karten aus dem Kader von Coach

Ihr wollt in

Dominik Szoboszlai - Future Stars

Der Neuzugang von RB Salzburg hat von EA eine Future Stars-Karte verpasst bekommen. Future Stars sind internationale Top-Talente mit großem Potenzial, die eine Special Card mit verbesserten Ratings erhalten. Schon ein kurzer Blick auf die Karte reicht, um bereits festzustellen, dass Szoboszlai in seiner Future Stars-Variante eine absolute Maschine ist!

Der Neuzugang von RB Salzburg hat von EA eine Future Stars-Karte verpasst bekommen. Future Stars sind internationale Top-Talente mit großem Potenzial, die eine Special Card mit verbesserten Ratings erhalten. Schon ein kurzer Blick auf die Karte reicht, um bereits festzustellen, dass Szoboszlai in seiner Future Stars-Variante eine absolute Maschine ist!

Der Neuzugang von RB Salzburg hat von EA eine Future Stars-Karte verpasst bekommen. Future Stars sind internationale Top-Talente mit großem Potenzial, die eine Special Card mit verbesserten Ratings erhalten. Schon ein kurzer Blick auf die Karte reicht, um bereits festzustellen, dass Szoboszlai in seiner Future Stars-Variante eine absolute Maschine ist!

Aber der ungarische Nationalspieler überzeugt nicht bloß wegen seiner starken Einzelwerte, beispielsweise bei Tempo und Dribbling (jeweils 93). Auch seine vier Sterne auf dem schwachen linken Fuß und die Vier-Sterne-Skillmoves sprechen für ihn. Ebenfalls erwähnenswert: Sein phänomenaler Wert bei Distanzschüssen (94). Um Szoboszlai in euer Team zu holen, müsst ihr aktuell 495.000 Münzen aufrufen. Zum Vergleich: Die beliebteste Future Stars-Karte (Ansu Fati vom FC Barcelona) kostet rund drei Millionen Münzen.

Aber der ungarische Nationalspieler überzeugt nicht bloß wegen seiner starken Einzelwerte, beispielsweise bei Tempo und Dribbling (jeweils 93). Auch seine vier Sterne auf dem schwachen linken Fuß und die Vier-Sterne-Skillmoves sprechen für ihn. Ebenfalls erwähnenswert: Sein phänomenaler Wert bei Distanzschüssen (94). Um Szoboszlai in euer Team zu holen, müsst ihr aktuell 495.000 Münzen aufrufen. Zum Vergleich: Die beliebteste Future Stars-Karte (Ansu Fati vom FC Barcelona) kostet rund drei Millionen Münzen.

Aber der ungarische Nationalspieler überzeugt nicht bloß wegen seiner starken Einzelwerte, beispielsweise bei Tempo und Dribbling (jeweils 93). Auch seine vier Sterne auf dem schwachen linken Fuß und die Vier-Sterne-Skillmoves sprechen für ihn. Ebenfalls erwähnenswert: Sein phänomenaler Wert bei Distanzschüssen (94). Um Szoboszlai in euer Team zu holen, müsst ihr aktuell 495.000 Münzen aufrufen. Zum Vergleich: Die beliebteste Future Stars-Karte (Ansu Fati vom FC Barcelona) kostet rund drei Millionen Münzen.

Es braucht kein dickes Portemonnaie, um sich in FUT ein Dream-Team aufzubauen. Mit Zeit und Hingabe geht das auch ohne Geldinvest. Wir zeigen es euch.

Games FIFA 21 Ultimate Team: So spielt ihr erfolgreich ohne Geldeinsatz

Es braucht kein dickes Portemonnaie, um sich in FUT ein Dream-Team aufzubauen. Mit Zeit und Hingabe geht das auch ohne Geldinvest. Wir zeigen es euch.

Games FIFA 21 Ultimate Team: So spielt ihr erfolgreich ohne Geldeinsatz

Dayot Upamecano - Headliner