Wer sich im Bewerbungsprozess gegen die anderen Schweizer Filmtalente durchgesetzt hatte, erhielt in zwei Tagen Workshops erstmal einiges an Inputs: von Storytelling über Profi-Insights zum Pre-Production Prozess, bis hin zu Kameratechnik und -übungen.

Als nächstes erfuhr jede der drei Gruppen, wer ihre Protagonist:innen am Wings For Life World Run sein würden. Damit kam auch die grosse Challenge: welche Geschichte würde man über diese erzählen? Denn das blieb jeder Gruppe selbst überlassen. Zur Vorbereitung für den Shoot-Sonntag machten sich also alle daran, so viel wie möglich über die Personen herauszufinden, eine Storyline zu schreiben und die dafür notwendigen Shots zu planen.

