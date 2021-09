Trotz Regen ging es heiss her am Red Bull Flugtag in Lausanne. Während die Teilnehmer vor laufender Kamera mit ihren selbstgebauten Flugobjekten von der Rampe segelten, passierte auch hinter der Linse so einiges: am Red Bull Media World Academy Fotocamp haben zehn Talente die besten Momente eingefangen.