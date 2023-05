Rapperin Gigi: Sie hat die Bars und Energie von zwei G’s

Sie ist gekommen, um zu bleiben. Gigi kommt vom Land, ist ein stolzes «Bündner Meitschi» und jetzt mischt sie gerade die gesamte Schweizer Rapszene auf. In den vergangene zwölf Monaten hat sich bei ihr einiges getan. Mit einem grossen Knall hatte die junge Rapperin auf sich aufmerksam gemacht am letztjährigen SRF Bounce Cypher. Am jährlichen Klassentreffen der Schweizrap-Szene hat sie dafür gesorgt, dass alle die sie noch nicht auf dem Schirm hatten, sie definitiv nicht mehr ignorieren konnten. Danach ging es rasant vorwärts: Singlereleases, die Teilnahme beim Rap-Realityformat «Battle Mansion» und schlussendlich der erste grosse Deal beim Label «Physical Shock». Im Red Bull 60s Freestyle beweist sie erneut, dass ihr Erfolg absolut verdient ist:

"welcome to the paradise, de bode da isch andersch"

Mein Grundstein ist gelegt, stark und stabil Gigi

Gigi musste schnell lernen, dass die Schweizrap-Szene nicht der einfachste Ort ist um seine Karriere als Künstlerin zu starten: «Bevor ich mittendrin war, wusste ich noch gar nicht wie viel eigentlich los ist in dieser Szene. Es ist ein richtiger Zirkus. Aber mein Grundstein ist gelegt, stark und stabil».

Weil der Start nicht immer einfach ist, bedeutet es ihr viel, dass sie die richtigen Weggefährten gefunden hat. Anfangs Jahr wurde bekannt, dass sie offiziell Teil des Zürcher Labels «Physical Shock» ist und damit offiziell in die Familie vom berühmten Zürcher Rapper Xen gehört. «Er ist ein so wichtiger Bestandteil von Schweizerrap und auch von meiner persönlichen Playlist. Es ist darum unfassbar schön zu wissen, dass ich Teil von seinem Team sein darf», meint die Newcomerin sichtlich glücklich. Und gleichzeitig bringt die Zugehörigkeit zu einem solchen Camp und der grosse Erfolg in kurzer Zeit auch bereits die ersten Neider mit sich:

Sie hat die Bars und Energie von zwei G’s © Claude Gabriel

"red mi kli und schiab du film, i weiss genau was i verdian"

«Es ist schwierig zu sagen, warum es zum Teil schon recht heftige Reaktionen gegen mich gibt. Aber wahrscheinlich fühlen sich gewisse Leute bedroht. Und vielleicht sollten sie das auch», meint die Rapperin mit einem schelmischen Lächeln. Und ablenken davon lässt sie sich sowieso nicht, wie sie auch im Red Bull 60 Seconds Freestyle betont. Dabei helfen ihr ein gutes Team und ihre Familie:

"ufgwachse mit fraue, mama zeigt wia baua, aura huus vertraua zu mier selber au mit trauma, glauba nuno ah mis herz gott karma und wie pac meint, since we all came from a woman was eh frau seit"

Es ist nach wie vor so, dass Frauen in der Szene stark in der Unterzahl sind. Sich als Frau einfach seinen Platz nehmen in der Szene, scheint durchaus anzuecken. Für Gigi ist es selbstverständlich, dass ihr dieser Platz gehört und sie weiss auch, dass diese Selbstverständlichkeit von Frauen aus ihrem Umfeld geprägt wurde: «Meine Schwester und meine Mutter sind mein wichtigster Anker. Wir mussten uns schon immer durchs Leben kämpfen. Ich habe das früh gelernt und darum prägen die beiden mich und meine Kunst auch bis heute».

Gigi aus dem Bündnerland © Claude Gabriel

Wer Gigi noch nicht auf dem Schirm hatte, sollte sie möglichst schnell auf den persönlichen Radar nehmen. Noch darf man sie Newcomerin nennen, das wird sich im Verlauf dieses Jahres aber schnell ändern.