Es gibt die Oldschool-Fans, die sich ärgern über so ziemlich alle neuen Strömungen im Rap. Egal ob Autotune, Trap oder Drill – alles, was sich nicht nach den 90er Jahren anhört, wird direkt abgelehnt. Wenn sie nur wüssten, was sie dabei verpassen. Der junge Murtener Rapper Julz ist die perfekte Antwort darauf. Er könnte sogar ein Kandidat sein, der nicht nur die Newschooler abholt, sondern auch alte Hasen überzeugt: Er steht mit seinem Stil für die neue Generation Rapper, seine Musik ist trappig und modern. Aber: Er bleibt den ganz traditionellen Ideen von Rap treu. Man merkt sofort, dass der Newcomer schon einiges an Zeit investiert hat in seinen Flow, Betonung und vor allem in richtig gute Punchlines. Wer sich selbst überzeugen möchte, zieht sich am besten den 60 Seconds Freestyle rein: