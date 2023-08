«Wer rappt, muss authentisch sein» -LieVin über seinen 60 Seconds Freestyle

LieVin gehört schon seit einigen Jahren zum harten Kern der Zürcher Rapszene. Aber nicht nur da, spätestens seit seinem Hit «Top Boy» ist er weit über die Kantonsgrenzen bekannt. Sogar international konnte das Lied überzeugen und hat es in die Spotify Viral Charts geschafft. Auch mit einem der aktuell erfolgreichsten Produzenten weltweit (übrigens auch Schweizer!) OZ hat er gemeinsame Sache gemacht - für seinen Song «Bless». Höchste Zeit, dass der Rapper seine Skills auch in einem Red Bull 60 Seconds Freestyle beweist:

Santorini Greece, liebi in Paris haha hihi doch liebe die Streets neui momie fühlt mich und liebt money Insta krass real life isch sie funny So fresh so clean beidi lovey dovey Real life playboy bunny .

