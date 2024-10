Vom Zweitakter bis zum Gipfel: Ein Rückblick auf das Red Bull Alpenbrevet

Red Bull Alpenbrevet Am Samstag, 5. Oktober 2024, treffen sich 1’400 begeisterte Töfflifahrer:innen im JungfrauPark Interlaken, um an der ausverkauften 14. Ausgabe des legendären Red Bull Alpenbrevets teilzunehmen.

viel mehr als nur ein Rennen durch die Schweizer Berge. In den letzten 14 Jahren haben sich Hunderte von Töffli-Enthusiasten zusammengetan, um ihre Leidenschaft für Zweitaktmotoren zu teilen und unzählige von Kilometern auf kurvenreichen Strassen zu befahren. Die 14. Ausgabe, die am 5. Oktober 2024 stattfand, war keine Ausnahme von der Regel und bot den Teilnehmern und Zuschauern einen Tag, der von Abenteuer, Kameradschaft und der Schönheit der Landschaft geprägt war. Hier die Zusammenfassung in ein paar Zahlen.

Das Red Bull Alpenbrevet ist eine Ode an die Zweitaktmotoren, jene kleinen Motoren, die für ihre Fans sowohl Nostalgie als auch Freiheit symbolisieren. Es ist eine ganze Gemeinschaft, die sich jedes Jahr um diese Töfflis versammelt.

Das Red Bull Alpenbrevet ist eine Ode an die Zweitaktmotoren, jene kleinen Motoren, die für ihre Fans sowohl Nostalgie als auch Freiheit symbolisieren. Es ist eine ganze Gemeinschaft, die sich jedes Jahr um diese Töfflis versammelt.

Das Red Bull Alpenbrevet ist eine Ode an die Zweitaktmotoren, jene kleinen Motoren, die für ihre Fans sowohl Nostalgie als auch Freiheit symbolisieren. Es ist eine ganze Gemeinschaft, die sich jedes Jahr um diese Töfflis versammelt.

aus der ganzen Schweiz und darüber hinaus am Fusse des Harder Kulm, im JungfrauPark in Interlaken. Der glänzende «Hödi» paradierte vor einem begeisterten Publikum, um die mehr oder weniger alten Maschinen zu bewundern.

Bei dieser 14. Ausgabe trafen sich 1'400 Begeisterte aus der ganzen Schweiz und darüber hinaus am Fusse des Harder Kulm, im JungfrauPark in Interlaken. Der glänzende «Hödi» paradierte vor einem begeisterten Publikum, um die mehr oder weniger alten Maschinen zu bewundern.

Bei dieser 14. Ausgabe trafen sich 1'400 Begeisterte aus der ganzen Schweiz und darüber hinaus am Fusse des Harder Kulm, im JungfrauPark in Interlaken. Der glänzende «Hödi» paradierte vor einem begeisterten Publikum, um die mehr oder weniger alten Maschinen zu bewundern.

Wir geniessen besonders das Cruisen in dieser Community und die Region ist sehr schön.

Wir geniessen besonders das Cruisen in dieser Community und die Region ist sehr schön.

Wir geniessen besonders das Cruisen in dieser Community und die Region ist sehr schön.

Vom "Café Racer" bis zum "Chopper" hat es sich jede:r Teilnehmer:in zur Aufgabe gemacht, das Töffli individuell zu gestalten und so zu einer bunten und abwechslungsreichen Show beizutragen. Es sind Fans jeden Alters und jeder Herkunft, die für einen Tag zu den Helden eines alpinen Ausflugs werden.

Vom "Café Racer" bis zum "Chopper" hat es sich jede:r Teilnehmer:in zur Aufgabe gemacht, das Töffli individuell zu gestalten und so zu einer bunten und abwechslungsreichen Show beizutragen. Es sind Fans jeden Alters und jeder Herkunft, die für einen Tag zu den Helden eines alpinen Ausflugs werden.

Vom "Café Racer" bis zum "Chopper" hat es sich jede:r Teilnehmer:in zur Aufgabe gemacht, das Töffli individuell zu gestalten und so zu einer bunten und abwechslungsreichen Show beizutragen. Es sind Fans jeden Alters und jeder Herkunft, die für einen Tag zu den Helden eines alpinen Ausflugs werden.

durchqueren die Teilnehmer:innen die schönsten Strassen des Berner Oberlands mit eindrucksvollen Landschaften. Nach einem Start vom JungfrauPark in Interlaken fuhren die Fahrer:innen entlang des Thunersees, bevor sie eine Erfrischungspause einlegten.

Die Strecke ist einfach atemberaubend. Auf 146 Kilometern durchqueren die Teilnehmer:innen die schönsten Strassen des Berner Oberlands mit eindrucksvollen Landschaften. Nach einem Start vom JungfrauPark in Interlaken fuhren die Fahrer:innen entlang des Thunersees, bevor sie eine Erfrischungspause einlegten.

Die Strecke ist einfach atemberaubend. Auf 146 Kilometern durchqueren die Teilnehmer:innen die schönsten Strassen des Berner Oberlands mit eindrucksvollen Landschaften. Nach einem Start vom JungfrauPark in Interlaken fuhren die Fahrer:innen entlang des Thunersees, bevor sie eine Erfrischungspause einlegten.