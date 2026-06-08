Wir wollen Lernen zum Lieblingshobby machen
Mit welcher Innovation hast Du die Jury überzeugt?
Unsere KI verwandelt statische Lerninhalte in Mobile Games. Statt trockener Aufgaben entstehen spielbare Erlebnisse mit Feedback, Fortschritt und Wiederspielwert. Dass wir bereits mit Supercell im Austausch stehen, zeigte der Jury auch: Die Idee hat Potenzial im Gaming-Markt.
Wie funktioniert «Mano Games» genau?
Eigentlich ganz einfach: Scan. Play. Master. Man scannt Lernstoff, unsere KI macht daraus ein Spiel und durchs Spielen versteht und übt man den Inhalt. Wichtig ist uns, dass sich das Spiel an die Lernenden anpasst. Zudem denken wir Lernen wie ein gutes Game: mit Motivation, Fortschritt und dem Wunsch, freiwillig zurückzukommen.
Ich war vom klassischen Schulsystem oft frustriert.
Wie bist Du auf die Idee gekommen?
Mit Mano Games begann alles, als ich mit Game Development experimentierte und sah, wie stark KI die Entwicklung beschleunigt. Gemeinsam mit meinem Bruder entstand die Idee, Lernen, KI und Gaming zu verbinden. Und noch etwas war entscheidend.
Erzähl!
Ich war vom klassischen Schulsystem frustriert. Darum will ich dazu beitragen, dass sich Lernen anders anfühlt.
Was ging Dir durch den Kopf, als Du als Schweizer Gewinner verkündet wurdest?
Im ersten Moment pure Freude. Danach kam schnell Verantwortung dazu. Wenn man diese Bühne bekommt, muss man sie nutzen und die Idee noch besser machen.
Mein Tipp: Wartet nicht auf die perfekte Idee!.
Wie bereitest Du Dich auf das Weltfinale in San Francisco vor?
Ich arbeite vor allem am Pitch und an der Produktstory. Wir müssen zeigen, warum Mano Games nicht nur spannend klingt, sondern wirklich funktionieren kann. Gleichzeitig will ich dort so viel wie möglich lernen. Aber klar: Natürlich will ich gewinnen.
Wie sieht Deine Vision aus?
Unsere Vision ist gross: Wir wollen Lernen zum Lieblingshobby machen. Wenn Menschen freiwillig zurückkommen und dabei Fortschritte machen, verändert das Lernen grundlegend.
Welchen Tipp gibst Du jungen Menschen, die eine gute Idee haben?
Wartet nicht auf die perfekte Idee! Baut etwas Kleines, zeigt es echten Menschen und hört genau zu. Und sucht Euch ein Problem, das Euch wirklich wichtig ist. Denn ein Start-up besteht nicht nur aus Erfolgen.