Die besten Momente des Red Bull BC One World Finals 2022

Black Sheep brachte die Crowd zum Mitrappen: "I gotta go, I gotta go, I gotta go", und "you can get with this, or you can get with that". Mit jeder einzelnen Zeile holte er das Publikum von Neuem ab, um, wie er es selbst ausdrückt, "eine außergewöhnliche Erinnerung zu kreieren". Dann ließ der DJ die Musik abrupt abbrechen und die Arena rappte mit Black Sheep die berühmten Lyrics "engine, engine, number nine, on the New York transit line, if my train goes off the track, pick it up! Pick it up! Pick it up!" An diesem Punkt standen alle und als der DJ den Track erneut abspielen ließ, hielt es erst recht keinen mehr auf den Sitzen: Der gesamte Saal sprang zu den Beats der Musik!