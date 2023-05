Wie wird man Red Bull BC One Champion?

In wenigen Tagen ist es so weit. Am Red Bull BC One Cypher Switzerland werden am 20. Mai in der Zürcher Halle 622 das beste B-Girl und der beste B-Boy des Landes gekürt. In zwei Stätdecyphers wurde die Spreu vom Weizen getrennt und zweifelsohne verfügen alle diesjährigen Finalteilnehmer:innen über ein beeindruckendes Skill-Set. Doch was braucht es, um ein tatsächlicher Champion zu werden? Wir haben bei Judges, National- und World-Champions aus den letzten Jahren nachgefragt:

01 EZ Mike, Red Bull BC One Champion Switzerland 2011

Das Wichtigste ist, dass man sich am Tag des Battles gut fühlt! Dann geht es allem voran darum, dass man einen Moment kreiert, in dem einen das Publikum spürt und man ein Gefühl vermitteln kann. So holt man Publikum und Jury auf seine Seite. Dann braucht es natürlich eine Strategie und einen Gameplan, welche man so gut wie möglich durchziehen muss!

El Clasico: Yu-Seng vs. EZ Mike © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

02 Leaf, Red Bull BC One Champion 2021 und Final-Teilnehmerin 2023

Meine Taktik war zu 100% mich selbst zu sein. Es ging mir vor allem darum mich auf der Bühne frei zu fühlen, die Anspannung in Selbstsicherheit umzuwandeln und den Moment zu geniessen. Damit gelang es mir die wochenlangen Vorbereitungen zum richtigen Zeitpunkt umzusetzen!

B-Girl Leaf überzeugt mit ihren Moves © Muriel Florence Rieben / Red Bull BC One

03 Moa, Red Bull BC One Champion Switzerland 2015 & 2019 und Final-Teilnehmer 2023

Ich denke in erster Linie geht es darum seine Passion fürs Tanzen gegen aussen zeigen zu können. Ich denke viele Tänzer haben diese Passion, aber haben noch keinen Weg gefunden, diese durch ihre Körpersprache zur Geltung bringen zu können. Ich denke, wenn es einem Gelingt seine Emotionen und seine Verbindung zum Tanzen in einen bestimmten Output zu verpacken der für aussenstehende Personen durch Körpersprache, technische Moves, Rhythmik, etc. lesbar ist, hat man ein extrem gutes Werkzeug in den Händen. Wenn man einen Weg findet die Liebe zum Tanz zu vermitteln ist man auf einem guten Weg zum Champion.

Voller Einsatz: Moa zeigt beim Red Bull BC One was er drauf hat. © Torvioll Jashari / Red Bull Contentpool

04 Yu Seng, Red Bull BC One Champion Switzerland 2012 & 2013

Man muss kreativ und passioniert sein. Es ist wichtig die Disziplin zu haben, hart zu arbeiten. Man muss ständig versuchen seine eigenen Limiten zu überwinden. Dann geht es auch darum seine eigene Persönlichkeit in den Tanz hineinzubringen, um anders zu sein als der Standard und sich von der Masse abzuheben!

Yu-Seng - Winner © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

05 Kastet, Red Bull BC One World Champion 2019 & 2020, Judge Reb Bull BC One Switzerland 2023

Das wichtigste für mich als Judge ist, dass die Tänzer:innen sofort loslegen. Wartet nicht aufs Flaschendrehen, geht in den Kreis und tanzt! Ich fühle, wenn Menschen mit Herz und Seele tanzen, wenn sie die eigenen Limiten überwinden und die Einzigartigkeit suchen und zeigen. Am beeindruckendsten finde ich es wenn mir Menschen ihr Verständnis von Musik durch ihren Tanzstil erklären, dann zeigen sie nämlich zuvor ungesehene Dinge und beweisen Persönlichkeit!

Kastet im Battle gegen Ayumi © Dean Treml/Red Bull Content Pool

06 Kid David, Judge Red Bull BC One Switzerland 2023

In Battles neigen Tänzer:innen dazu so viele Moves und Content wie möglich zu zeigen. Nach einer Weile werden diese Moves und die Technik dahinter oft etwas zusammenhangslos und irrelevant. Um für mich tatsächlich herauszustechen, muss man allem voran Präsenz markieren, sich mit der Musik verbinden und sich selbst sein!

Kid David schlägt in einem Red Bull BC One Camp in Houston hart zu © Little Shao/Red Bull Content Pool

07 Baby OG, Red Bull BC One Champion Switzerland 2018

Es gibt keinen einfachen Weg ein Red Bull BC One Champion zu werden und das ist das grossartige daran. Es gibt keine Formel, die man einfach umsetzen kann. Es geht um ein Verständnis der Hip Hop Kultur. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Art in ein Battle zu gehen ein Abbild dessen ist wie Menschen Probleme im Alltag meistern. So gesagt, muss man sein echtes Leben meistern, um wichtige Battles zu gewinnen.

B-Boy Baby OG © Muriel Florence Rieben

08 Artur, Red Bull BC One Champion Switzerland 2014

Ich habe damals so hart trainiert, wie ich nur konnte. Breaking und die Physis, aber natürlich auch den mentalen Aspekt. Im Battle selbst war es mir wichtig jede Runde zu beginne um zu zeigen, dass ich vor nichts und niemandem Angst hatte! That’s basically it!

B-Boy Artur, Gründer von Groove Session, am Red Bull BC One 2014 © Nika Kramer

09 Jazzy Jes, Red Bull BC One Champion 2022 und Final-Teilnehmerin 2023

Aus meiner Sicht braucht es in erster Linie ein Champion-Mindset um ein Champion zu werden. Nebst harter Arbeit und Dedication, ist es wichtig authentisch zu sein und eine eigene Persönlichkeit zu haben. Es braucht Vertrauen in die eigenen Skillz und den Mut die eigene Identität zu repräsentieren, kreativ zu sein und nicht dem Mainstream oder einem Trend zu folgen. So stichst Du heraus und wirst in Erinnerung bleiben. Der Floor muss Dir gehören! Am Schluss muss es aber noch Dein Tag sein und Etwas Glück gehört auch immer dazu!

Jazzy Jes in the cypher © Etien Photography

10 Dr. Hill, Red Bull BC One Champion Switzerland 2016 & 2017, Red Bull BC One World Finalist 2018

In der Woche vor einem Battle trainiere ich nur noch leicht … es wäre auch illusorisch zu denken, dass man so kurz vor einem wichtigen Event noch einen Skill neu dazu lernt. Ich vibe zu unterschiedlichster Musik, um mich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Man weiss nie, womit einem ein DJ konfrontiert. Mit diesem Approach starte ich frisch ins Battle. Freshness ist in zweierlei Hinsicht wichtig, zum einem fühle ich mich jeweils physisch frisch, zum anderen bin ich auch immer fresh dressed! Ich nehme immer genügend Outfits mit, um in jeder Runde gut auszusehen. Tänzerisch gebe ich ab der ersten Runde alles, was ich habe. Die Judges sollen niemals denken, dass ich etwas zurückhalte. Dabei achte ich aber darauf keine sinnlosen Risiken mit Moves die noch nicht ausgereift sind einzugehen. Eine saubere Ausführung und eine gute Präsentation sind essentiel.

Dr. Hill mit seinem typischen Freeze in den Straßen von Zürich © Little Shao/Red Bull Content Pool