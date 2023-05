Zwei neue Schweizer Red Bull BC One Champions!

An zwei Vorausscheidungen in Biel und Genf haben sich 16 B-Boys und 4 B-Girls für den Red Bull BC One Cypher Switzerland qualifiziert. Die Aufmerksamkeit für den Tanz ist grösser denn je. 1000 Zuschauer sind in die ausverkaufte Halle 622 in Zürich-Oerlikon gekommen um die besten Tänzer:innen des Landes anzufeuern und herauszufinden, wer die Schweiz im Oktober am Weltfinale in Paris vertreten wird!

Moa hätte die Chance gehabt der erste dreifache Schweizer Red Bull BC One Champion zu werden, Jazzy Jes trat nach ihrem Sieg im letzten Jahr als Titelverteidigerin an. Beide standen auch dieses Jahr im finalen Battle, doch der Tag sollte zwei neuen Champions gehören.

B-Boy Moa : zweifacher Schweizer Red Bull BC One Champion © Jean-Christophe Dupasquier

Der erste Titel für die GRANDE DAME

Schon bevor es überhaupt B-Girl Cyphers gab, nahm Becca am nationalen Red Bull BC One teil. Schon 2017 gelang ihr eine veritable Sensation. Am Abend vor dem nationalen Finale in Basel siegte sie im Quali-Cypher gegen ein ganzes Tableau von B-Boys und am Finaltag battelte sie sich mit einer Unmenge an Skills und Flavor bis ins Halbfinale eines qualitativ hochstehenden Schweizer Cyphers.

B-Girl Becca - eine der erfahrensten Schweizer B-Girls © Jean-Christophe Dupasquier

Seit der Einführung der B-Girl Cyphers stand die Zürcherin mehrfach im Finale. In Oerlikon hat es jetzt endlich für den grossen Exploit gegen die Mitfinalistin Jazzy Jes und für den ersten Titel gereicht. Ein längst überfälliger Sieg der für Becca nicht ganz überraschend kam: «Ich hatte schon im Vorfeld ein besseres Gefühl als die letzten Jahre. Dadurch war ich heute Abend relaxter und konnte viel selbstbewusster auftreten!»

Die nächste Generation ist da

In der linken Tableauhälfte des B-Boy Cyphers gab es keine Überraschung. Moa, der Champion von 2015 und 2019, bestätigte seine Top-Form und eliminierte auf seinem Weg ins Finale höchst überzeugend Gegner um Gegner. Die Sensation des Abends begann sich schon in der ersten Runde auf der rechten Tableauseite anzukündigen. Smile, der zweitjüngste Teilnehmer dieses Jahres eliminierte den Quali-Sieger Flowrock. Lotus, mit 16 Jahren der jüngste Tänzer überhaupt, zeigte dem Weltklasse-B-Boy Cho seine Grenzen auf. Schliesslich standen sich die beiden jungen Crew-Kollegen aus Neuchâtel – sie haben gemeinsam mit dem Tanzen angefangen - gleich bei ihrer ersten Teilnahme an einem Red Bull BC One im Halbfinale gegenüber. Unabhängig vom Ausgang dieses einen Battles war zu diesem Zeitpunkt eines klar. Die neue B-Boy Generation ist da und sie ist gekommen, um zu bleiben. Sowohl Lotus wie auch Smile haben ein unglaubliches Repertoire an Moves, sie sprühen vor Kreativität und die Passion für Tanz und Musik ist bei beiden bei jedem Schritt zu spüren. Sie lieferten sich ein packendes Battle und schliesslich war es Lotus, der sich fürs grosse Finale gegen Moa qualifizierte.

B-BOY Smile : Ein Gesicht der neuen Generation © Jean-Christophe Dupasquier

Hochstehendes Finale

Wahrscheinlich war es das qualitativ hochstehendste Finale in der Schweizer Red Bull BC One Geschichte. Der zweifache Champion Moa präsentierte sich in absoluter Bestform und mit einer beeindruckenden Spritzigkeit. In seiner unnachahmlichen Art lieferte er seine Signature-Moves und eine Vielzahl von kreativen Kombos ab. Doch sein junges Gegenüber hielt in beeindruckender Weise entgegen. Lotus überzeugte auf der ganzen Linie … jugendliches Elan, Kreativität, Musikalität und ein riesiges Arsenal an Moves auf allen Ebenen verhalfen dem 16-jährigen zu einem verdienten Sieg. Noch in der Vorwoche meinte Lotus er wäre froh bei seinem ersten nationalen Finale nicht schon in der ersten Runde rauszufliegen. Dieses Ziel hat der glückliche Sieger bei weitem übertroffen: «Ich bin zwar jetzt unglaublich müde und habe Bauchschmerzen, aber das ist alles nicht wichtig. Ich bin extrem zufrieden und einfach überglücklich!»

B-Boy Lotus geht fürs Weltfinale nach Paris © Jean-Christophe Dupasquier

Für Becca und Lotus geht’s im Oktober nach Paris zum Last Chance Cypher des Red Bull BC One World Finals. Eine grosse Aufgabe. Becca freut sich: «Ich würde es in Paris schon sehr gerne auf die Mainstage schaffen!» Lotus macht dieselbe Ansage wie im Vorfeld des Schweizer Cyphers: «Ich wäre schon sehr froh, wenn ich im Last Chance Cypher in Frankreich über die erste Runde hinauskommen würde.» Es wird sich zeigen, ob er an den World Finals für die nächste Sensation sorgt!

Becca vs Jazzy Jes © Muriel Florence Rieben Moa vs Lotus © Jean-Christophe Dupasquier Jazzy Jes - die 2022 Siegerin © Jean-Christophe Dupasquier B-Girl Becca aus Zürich © Jean-Christophe Dupasquier