Zum zehnten Mal geht es darum herauszufinden, wer die Schweiz beim Red Bull BC One auf internationaler Ebene vertritt. Nach den Cyphers in Solothurn und Genf werden die 4 besten B-Girls und die 16 besten B-Boys beim Red Bull BC One Cypher Switzerland am 10. Oktober im Berner Bierhübeli ausmachen, wer im November eine Chance auf die Teilnahme am Weltfinale in Danzig hat.

Die Namen der bisherigen Gewinner*innen der nationalen Red Bull BC One Kampagnen lesen sich wie ein Who is Who der Szene. Hier die Hall of Fame der Schweizer Red Bull BC One Champs:

01 EZ Mike: 2011

B-Boy EZ Mike beim Cypher 2017 in Basel © Jean-Christophe Dupasquier

Der Thuner war 2011 der erste Schweizer Red Bull BC One Champion und ist bis heute ein prägender Teil der Szene. Mit seinen aussergewöhnlichen Top-Rocking-Skills und einer riesigen Portion Flavor begeistert der mittlerweile 34-jährige Fans von style-orientiertem Breaking rund um den Planeten. Gemeinsam mit seiner Partnerin Jazzy Jes betreibt er seit einigen Jahren das «The Yard» in Thun. An diesem Ort, welcher mehr als nur eine Tanzschule ist, fördern, coachen und prägen beide die zukünftigen Breaking-Generationen und haben massgeblich dazu beigetragen, dass die Stadt im Berner Oberland einer der absoluten Hot Spots des Schweizer Breakings geworden ist.

Mit welcher Erwartung hast du zum ersten Mal an einem Red Bull BC One Cypher Switzerland teilgenommen?

Ich bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Siegeschance weil ich glaubte, dass das was ich mitbringe an einem Red Bull BC One nicht gefragt war. Deshalb ging es mir allem voran darum, mich selbst zu vertreten und aufzuzeigen, was mich von den anderen B-Boys unterscheidet.

Wie hat sich dann der Sieg beim Red Bull BC One Cypher Switzerland für dich angefühlt?

Wie gesagt hätte ich niemals gedacht, dass ich gewinnen könnte. Deshalb war das sehr überraschend und entsprechend schön. Unmittelbar danach trat ich aber noch im Octagon Battle an, für welches ich tatsächlich trainiert hatte, weil ich mir dort echte Siegeschancen ausmalte. Deshalb hatte ich im Moment gar nicht die Zeit, mich ausgelassen über den Sieg zu freuen.

Was hat sich durch diesen Erfolg für dich verändert?

Aus dem Sieg beim Red Bull BC One hat sich eine Medienaufmerksamkeit ergeben, welche ich vorher nicht erhalten hatte. Zudem kam so der Kontakt mit Red Bull zustande. Dadurch habe ich seither immer wieder die Möglichkeit, bei spannenden Projekten mitzumachen.

Was hast du im Zusammenhang mit dem Red Bull BC One Spezielles erlebt?

Der vom Fernsehen begleitete Trip nach Barcelona zum European Cypher mit einem tollen Hotel und dem ganzen Drumherum war natürlich schon ein schönes Erlebnis. Und auch andere Projekte im Zusammenhang mit dem Red Bull sind cool, gerade der Red Bull Dance City Guide und Flow Control waren sehr spannend für mich.

Flow Control: EZ Mike

Du trittst bei der zehnten Ausgabe des Red Bull BC One Cypher Switzerland nicht mehr an, warum?

Mein Fokus liegt momentan nicht auf 1 gegen 1 Battles. Ich durfte das Red Bull BC One einmal gewinnen. Mittlerweile sehe ich aber meine Rolle eher darin, meine Leute auf so grosse Contests vorzubereiten und sie zu unterstützen. Irgendwann soll einer meiner Schüler Schweizer Red Bull BC One Champ werden!

02 Yu-Seng: 2012 & 2013

Yu-Seng ist ein Schweizer Veteran des Red Bull BC One © Red Bull BC One

Seit zwanzig Jahren tanzt er mittlerweile. Motiviert hat ihn sein Schulkollege, der diesjährige Red Bull Dance Your Style Gewinner Mams. Während aus dem Kollegen ein beeindruckender Hip Hop Battle König geworden ist, entwickelte sich Yu Seng zu einem der dominantesten B-Boys des Landes. Aigle, ein kleiner waadtländer Ort an der Grenze zum Wallis, ist die Heimat der KFM Crew, einer Truppe von B-Boys welche sich gegenseitig pusht und inspiriert. Schon in frühen Jahren hat Yu-Seng seine KFM Dance School gegründet. Seit die Kung Fu Masters Crew 2009 mit dem Gewinn der Schweizer Crew Meisterschaft ins Rampenlicht gerückt ist, floriert die Schule. Heute unterrichtet Yu-Seng mit seinen Buddies rund 140 Schüler. Der zweimalige Champion ist auch dieses Jahr wieder beim Red Bull BC One Cypher Switzerland dabei. Im Namen seines Sohnes Haku hat er in beeindruckender Weise den Solothurner City Cypher für sich entschieden.

Eine Tour durch Biel mit B-Boys

Mit welcher Erwartung hast du zum ersten Mal an einem Red Bull BC One Cypher Switzerland teilgenommen?

Ich habe im Jahr 2011 zum ersten Mal teilgenommen und dafür bereits hart trainiert. Ich kam aus dieser kleinen Stadt Aigle und musste einfach aus der Masse herausstechen.

Wie hat sich dann der Sieg beim Red Bull BC One Cypher Switzerland für dich angefühlt?

2012 habe ich noch intensiver trainiert als im Vorjahr. Als der Sieg feststand, war ich natürlich stolz. Ich hatte es geschafft. Nicht nur für mich, sondern für meine Crew, für Aigle und für alle die mir nahestehen.

Du gehörst zum erlesenen Kreis von drei B-Boys, welche den Titel schon zwei Mal geholt haben. Wie hoch war der Druck und wie gross die Freude beim zweiten Sieg?

2013 musste ich mich beweisen. Deshalb habe ich noch härter gearbeitet. Auch um der Welt zu zeigen, dass wir hier nicht einfach die kleinen Schweizer sind. Im Western European Qualifier bin ich dann in der ersten Runde auf Tim von den Vagabonds getroffen. Ein sehr starker Tänzer und niemand hätte gedacht, dass ich ihn schlagen könnte. Als ich gewann, war das doch eine sehr grosse Genugtuung für mich.

Was hat sich durch diesen Erfolg für dich verändert?

Ich habe mit dem Erfolg beim Red Bull BC One die Chance bekommen die Schweiz nach aussen zu vertreten und habe dafür viel Respekt erhalten. Es erfüllt mich schon mit Stolz als Tänzer aus einer Kleinstadt die Werte des Landes nach aussen tragen zu dürfen. Ich fühle bis heute Anerkennung von vielen der grössten Tänzer der Szene. Es gab Zeiten in denen ich relativ unruhig war, durch diese Erfahrung habe ich viel Positivität erfahren und probiere diese nun auch zu teilen.

Was hast du im Zusammenhang mit dem Red Bull BC One Spezielles erlebt?

Da gibt es nicht ein spezielles Erlebnis, es ist die ganze Geschichte. Wie gesagt, der kleine Schweizer aus der Kleinstadt der sich, seine Gegend und seine Crew auf der grossen Bühne beweisen kann und dabei von Red Bull unterstützt wird.

Du trittst bei der zehnten Ausgabe des Red Bull BC One Cypher Switzerland wieder an. Was sind Deine Erwartungen?

Ich habe keine Erwartungen. Ich möchte bloss meinen Tanz vermitteln und eine gute Zeit haben. Ich möchte mit jedem Schritt den ich auf und neben der Tanzfläche mache Leute berühren und meinen Vibe zum Ausdruck bringen. Die Unterstützung die ich dabei von meiner Crew und dem Publikum erhalten werde, wird mir enorm helfen. Und natürlich möchte ich diese Reise meinem Sohn Haku widmen. Deshalb trete ich in seinem Namen an.

03 Artur: 2014

B-Boy Artur, Gründer von Groove Session, am Red Bull BC One 2014 © Nika Kramer

Beim Red Bull BC One Cypher Switzerland 2014 war Artur bereits 30 Jahre alt und in der Szene längst kein Unbekannter mehr. Der Neuenburger und seine Jungs von Deep Trip gehörten damals schon gute zehn Jahre lang zu den dominierenden Crews des Landes und nahmen höchst erfolgreich an Contests im In- und Ausland teil. Mit seinem unkonventionellen wilden Stil und seiner Musikalität hat sich Artur als einer der kreativsten B-Boys in die nationale Breaking-Geschichte eingegangen. In seiner «Groove Academy» haben in den letzten Jahren hunderte von Kids das Breaking vermittelt bekommen. Als Erfinder und Veranstalter von innovativen Battle-Konzepten von der Groove Session bis zu BRKN ON trägt Artur heute massgebend dazu bei, B-Boys und B-Girls aller Altersklassen in dem Spotlight zu präsentieren, welches ihnen zusteht.

Mit welcher Erwartung hast du zum ersten Mal an einem Red Bull BC One Cypher Switzerland teilgenommen?

Eine eigentliche Erwartung hatte ich nicht. Mit der Crew Deep Trip hatten wir in den Jahren zuvor schon Einiges erreicht. Das Red Bull BC One war dann die Plattform, auf der ich mich selbst als Person repräsentieren konnte.

Wie hat sich dann der Sieg beim Red Bull BC One Cypher Switzerland für dich angefühlt?

Wenn man sich die Bilder von damals ansieht, erkennt man auf den ersten Blick, dass ich unzufrieden mit mir selbst war. Ich hatte mich nie zuvor auf ein Battle vorbereitet wie auf dieses eine. Ich wollte zeigen, dass ich frei tanzen kann. Schlussendlich habe ich aber doch nur mein bestehendes Repertoire ausgeführt. Ich habe gewonnen, war aber von meiner Performance gar nicht überzeugt, weil da keine Spontanität und kein Freestyle drin war.

Beim Western European Finale in Helsinki bin ich dann zwar nur bis ins Halbfinale gekommen, war aber der glücklichste Mensch der Welt weil ich da frei getanzt habe und einfach den Moment leben konnte.

Was hat sich durch diesen Erfolg für dich verändert?

Ganz ehrlich gesagt nicht viel. Es war eine Gelegenheit mich selbst, die Crew und die Stadt auf einer grossen Bühne zu repräsentieren und es ist schön sagen zu können, dass ich das Red Bull BC One gewonnnen zu haben. Aber ich bin dieselbe Person geblieben.

Was hast du im Zusammenhang mit dem Red Bull BC One Spezielles erlebt?

Ganz klar das erste Red Bull BC One überhaupt. Wir waren nicht eingeladen, die Kuppel war komplett voll und wir haben trotzdem einen Weg gefunden, uns hineinzuschleichen und das ganze Spektakel von der Seite mitzuverfolgen.

Du trittst bei der zehnten Ausgabe des Red Bull BC One Cypher Switzerland nicht mehr an, warum?

Ich hoffe immernoch, dass eines Tages der Mut zurückkommt, der mir sagt, dass ich mitmachen soll. Die Freude am Tanzen ist immer noch da, ich tanze jeden Tag mit den Kids und cyphere fürs Leben gern. Diesen unbedingten Willen mich nur auf diese eine Sache zu konzentrieren, hart zu trainieren und neue Dinge zu kreieren verspüre ich aber momentan nicht. Wenn der nicht da ist, muss ich auch nicht an ein Battle und meine alten Sachen zeigen.

04 Moa: 2015 & 2019

B-Boy Moa gegen Dr. Hill 2017 in Basel © Jean-Christophe Dupasquier

Als der erst 18-jährige Moa 2014 gegen Artur im Finale des Red Bull BC One Cypher Switzerland stand, war klar, dass da Generationen aufeinandertreffen. An diesem Abend hat der OG gewonnen, ein Jahr später wurde Moa in Zürich zum ersten Mal selber Schweizer Red Bull BC One Meister! Seither gehört der junge Berner mit seinem kreativen Approach zu den spannendsten Figuren der Szene. Solo und mit seiner Skilluminated Crew hat er über die letzten Jahre unzählige Battles gewonnen und seit 2019 gehört er zum erlesenen Kreis der zweifachen Schweizer Red Bull BC One Gewinner. Als Teil der Crew Stranger Things nimmt Moa gemeinsam mit seinen Buddies Nestor und Shaymin beinahe wöchentlich an Battles im In- und Ausland teil. Dass seine Interessen nicht nur im Wettbewerb mit anderen B-Boys liegen, beweist Moa bei seiner Mitarbeit in verschiedenen Tanzprojekten, zuletzt höchst eindrücklich im Stück Father Politics der Compagnie MEK.

Mit welcher Erwartung hast du zum ersten Mal an einem Red Bull BC One Cypher Switzerland teilgenommen?

Ich war da Teil einer neuen Generation welche sich noch nicht durchgesetzt hatte. In der Pre-Selection des Cypher Switzerland gelang es mir jedoch, Artur zu besiegen. Das war das erste Mal, dass ich gegen jemanden aus dieser Generation gewonnen hatte. Das hat mir aufgezeigt, dass für mich mehr drin liegt. Beim Finale in Genf kam ich dann mit dem Gefühl auf die Bühne bereit zu sein, um mich mit den dominierenden Tänzern der älteren Generation zu messen. Lustigerweise habe ich dann aber im Finale gegen Artur verloren.

Wie hat sich dann der Sieg beim Red Bull BC One Cypher Switzerland für dich angefühlt?

Das war unglaublich. Eine Art Kindheitstraum der in Erfüllung gegangen ist. Ich habe so oft visualisiert, wie ich auf dieser grossen Bühne stehe und meine Kreativität und meinen Kampfeswillen präsentiere. Dann habe ich es plötzlich geschafft!

Du gehörst zum erlesenen Kreis von drei B-Boys welche den Titel zwei Mal geholt haben. Wie hoch war der Druck und wie gross die Freude beim zweiten Sieg?

2019 war ein eher schwieriges Jahr. Deshalb habe ich das Red Bull BC One als Anlass genommen mich wieder in Form zu bringen. Die Woche vor dem Finale war ich dann krank und am Tag selbst hatte ich noch eine Art allergische Reaktion. Dass ich es dann doch geschafft habe, war eine echte Erlösung.

Was hat sich durch diesen Erfolg für dich verändert?

Zum einen haben mir die Siege beim Red Bull BC One sicher Respekt innerhalb der Battle-Szene verschafft. Auf der persönlichen Seite haben sie mir aber auch aufgezeigt, dass es sich lohnt für einen Traum viel Zeit und Energie zu investieren. Zudem hat es mir auch geholfen, mich selbst als Künstler ernster zu nehmen.

Was hast du im Zusammenhang mit dem Red Bull BC One Spezielles erlebt?

2019 musste ich auf dem Weg zum Sieg gegen Baby OG und Shaymin antreten. Die B-Boys an welchen ich in den beiden Jahren zuvor gescheitert bin. Dass das in der bereits erwähnten Situation geklappt hat, war schon sehr speziell. Gerade das Finale gegen Shaymin war schon enorm emotionell.

Du trittst bei der zehnten Ausgabe des Red Bull BC One Cypher Switzerland nicht mehr an, warum?

Ich befinde mich derzeit mitten in meinen letzten Studiumsprüfungen, deshalb kann ich dieses Jahr nicht teilnehmen. Aber ich freue mich darauf, das Finale in Bern zum ersten Mal als Zuschauer zu erleben. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder teilnehmen.

05 Dr. Hill: 2016 & 2017 und Finalist des Weltfinales 2018

Dr. Hill, der schweizerischste aller Mexikaner © Jean-Christophe Dupasquier / Red Bull Content Pool

Von 2015 bis 2020 wurde die Schweizer Breaking-Szene von einer Person dominiert: Der mexikanische Red Bull BC One Meister Dr. Hill zog damals nach Zürich und fügte seiner bereits beeindruckenden Titelliste einen weiteren hinzu. 2016 und 2017 entschied er die Red Bull BC One Cypher Switzerland in bestechender Weise für sich, 2018 erhielt er gar eine wohlverdiente Wild Card fürs Weltfinale im Zürcher Hallenstadion. Mit seiner Kombination aus Musikalität und extremer Power hat der mittlerweile zurück in seine Heimat Mexico City gezogene Dr. Hill die Szene nachhaltig geprägt. Dass der 35-jährige auch abseits von Battles eine gute Figur macht, hat er während seiner Zeit in der Schweiz bei Projekten wie Break the Tango unter Beweis gestellt.

Mit welcher Erwartung hast du zum ersten Mal an einem Red Bull BC One Cypher Switzerlandr teilgenommen?

Als ich begann in Mexiko an Battles teilzunehmen war ich jung, unerfahren und unorganisiert. Als ich in die Schweiz kam, war das schon anders. Ich hatte gelernt meine Energie einzuteilen, meine Gegner zu lesen und sie zu überraschen. Deshalb habe ich auch von Anfang an daran geglaubt, hier gewinnen zu können.

Wie hat sich dann der Sieg beim Red Bull BC One Cypher Switzerland für dich angefühlt?

Ich sehe immer wieder, dass Leute in Tränen ausbrechen, wenn sie irgendwo gewinnen. Bei mir ist das eher so, dass so ein Sieg für mich eine Bestätigung für geleistete Arbeit ist. So ein Titelgewinn ist für mich also tatsächlich eher eine verdiente Genugtuung.

Du gehörst zum erlesenen Kreis von drei B-Boys welche den Titel zwei Mal geholt haben. Wie hoch war der Druck und wie gross die Freude beim zweiten Sieg?

Wenn man Erfolge feiern kann, bringt das auch Druck mit sich. Man muss stetig beweisen, dass man es noch bringt und genügend Professionalität an den Tag legt, um sich zu verbessern. Breaking hat viel mit Wissen zu tun und davon habe ich in den 21 Jahren in denen ich tanze genügend sammeln können.

Was hat sich durch diesen Erfolg für dich verändert?

Der Druck ist gestiegen. Zum einen weil man stets präsent sein muss, zum anderen weil man Verantwortung trägt. Gerade beim World Final in Zürich bin ich nicht nur für mich, sondern für die ganze Schweizer Szene angetreten. Da muss man abliefern.

Was hast du im Zusammenhang mit dem Red Bull BC One spezielles erlebt?

Die zwei World Finals waren schon sehr toll. Aber die besten Momente waren ganz klar die beiden National Cyphers bei denen ich gegen meinen eigenen Bruder Baby OG im Finale stand.

Du trittst bei der zehnten Ausgabe des Red Bull BC One Cypher Switzerland nicht an, weil du aktuell nicht mehr hier lebst. Wie geht deine Reise mit weiter?

In Mexiko gibt es aktuell kein Red Bull BC One, sonst hätte ich natürlich teilgenommen. Ich bin nämlich in der Form meines Lebens. Aber vielleicht ziehe ich ja nächstes Jahr zurück nach Zürich, die Schweizer B-Boys sollen sich jedenfalls bereithalten.

Baby OG: 2018

Baby OG beim Red Bull BC One Camp 2018 in Zürich © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Seit die Hernandez-Brüder 2015 in die Schweiz gezogen sind, gehören sie zu den Dominatoren der hiesigen Breaking-Szene. Gleich zweimal hintereinander – 2017 in einem Hühnerhaut-Finale gegen seinen Bruder – gewann Hill den Red Bull BC One Cypher Switzerland. 2018 war Baby OGs Zeit gekommen. Seither hat der 31-jährige solo und mit seinen Crews Unik Breakers und Sonital Tribe Battle um Battle gewonnen und sich als fester Teil der Schweizer Szene etabliert. Der etwas ausserhalb von Zürich ansässige Familienvater mit dem Savage-Style lebt für den Wettkampf und gehört auch dieses Jahr wieder zum engsten Favoritenkreis für den nationalen Cypher!

Mit welcher Erwartung hast du zum ersten Mal an einem Red Bull BC One Cypher Switzerland teilgenommen?

Ich habe schon damals in Mexiko immer an allen möglichen Battles teilgenommen. Die beiden Erstplatzierten des Red Bull BC One in Mexiko erhielten die Möglichkeit, das Land beim südamerikanischen Finale zu vertreten. Diese Chance wollte ich natürlich packen. Zudem ist jedes Battle auf diesem Niveau eine Erfahrung und hilft einem dabei tänzerisch aufs nächste Level zu kommen.

Wie hat sich dann der Sieg beim Red Bull BC One Cypher Switzerland für dich angefühlt?

Ich habe gewusst, dass ich da gewinnen kann. Das war natürlich schon ein ziemlicher Druck und ich war dann mehr als happy als ich es auch tatsächlich geschafft hatte. Gleichzeitig hatte der Sieg aber auch einen gewissen Beigeschmack, weil ich doch relativ oft gehört habe, dass es nicht cool sei wenn die beiden Mexikaner den Locals alles wegnehmen. Aber hey, wir sind B-Boys und da um zu battlen.

Was hat sich durch diesen Erfolg für dich verändert?

Ich bin derselbe geblieben, aber es ist tatsächlich so, dass man anders wahrgenommen wird, wenn man einen solchen Titel vorweisen kann. So erhalte ich seither viele Angebote Unterricht zu geben und werde sowohl als Contender wie auch als Judge zu vielen Battles eingeladen.

Was hast du im Zusammenhang mit dem Red Bull BC One Spezielles erlebt?

Ich stand zwei Mal gegen meinen Bruder in einem nationalen Finale. Zuerst in Mexiko und dann noch einmal 2017 in Basel. Das waren jeweils ganz spezielle Momente. Da hat es dann auch keine Rolle mehr gespielt, wer gewinnt. Alleine der Fakt dass wir als Brüder aus derselben Crew so weit gekommen sind war ein Sieg für uns alle.

Du trittst bei der zehnten Ausgabe des Red Bull BC One Cypher Switzerland wieder an. Was sind deine Erwartungen?

Wenn ich zu einem Battle antrete, tue ich das, um zu gewinnen. Das ist meine Mentalität, und ist beim Red Bull BC One nicht anders. Wenn es dann nicht klappen sollte, werde ich aber auch zufrieden sein, solange ich mein Bestes geben konnte.

06 Vlo: B-Girl Cypher 2019

Vlo aus Genf, Gewinnerin des Schweizer B-Girl-Finales 2019 © Jean-Christophe Dupasquier

2019 fand im Rahmen des Schweizer Red Bull BC One Camps in Biel zum ersten Mal überhaupt ein B-Girl Cypher statt. Natürlich liess es sich die Schweizer B-Girl-Szene nicht nehmen, ihre Skills im grossen Spotlight zu präsentieren. In einem packenden Finale setzte sich die Genferin Vlo gegen die Thunerin Jazzy Jes durch und wurde zur ersten Schweizer Red Bull BC One Gewinnerin. Die mittlerweile 27-jährige tanzt seit 2012 und verfügt über ein äusserst breites Skill-Set. Seit 2015 ist Vlo Teil legendären Lausanner Crew Scrambling Feet. Mit ihrem soliden Style und einem überragenden Repertoire an Freezes und Moves gehört sie zweifelsohne zur absoluten B-Girl-Elite des Landes.