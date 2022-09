ALLES, WAS DU ÜBER RED BULL CAMPUS CLUTCH WISSEN MUSST

Was gibt es zu gewinnen?

Was sind die Regeln?

Was ist Red Bull Campus Clutch

ist ein globales VALORANT Turnier, ausschliesslich für Studierende – und der absolut grösste Event in dieser Art! Nach einem fulminanten Start im Jahr 2021, bei dem Ägyptens Anubis Gaming das Finale für sich entschied, lädt die diesjährige zweite Ausgabe über 50'000 Studierende von über 300 Universitäten zur Teilnahme an 400 Events in rund 50 Ländern ein. Die Besten der Besten kommen ans Weltfinal, wo sie die Chance haben, zu Ruhm und Ehren und nicht zu geschweigen einem saftigen Geldpreis zu kommen.

• Sie müssen an einer Uni oder Hochschule angemeldet sein

• Sie müssen an einer Uni oder Hochschule angemeldet sein

• Sie müssen an einer Uni oder Hochschule angemeldet sein

• Zudem können sie nur als Mitglied einer Team-Anmeldung dabei sein. (Anders gesagt: Ein Mitglied meldet sich im Namen der 5er-Crew an)

• Zudem können sie nur als Mitglied einer Team-Anmeldung dabei sein. (Anders gesagt: Ein Mitglied meldet sich im Namen der 5er-Crew an)

• Zudem können sie nur als Mitglied einer Team-Anmeldung dabei sein. (Anders gesagt: Ein Mitglied meldet sich im Namen der 5er-Crew an)

• Die Zusammenstellung muss über alle Etappen des Turniers gleich bleiben, bzw. so wie sie bei der Anmeldung aufgelistet sind – mit der Ausnahme, dass jedes Team ein Mitglied im Laufe des gesamten Turniers austauschen darf. Das ausgetauschte Mitglied darf zu einem späteren Zeitpunkt dem Team wieder beitreten.

• Die Zusammenstellung muss über alle Etappen des Turniers gleich bleiben, bzw. so wie sie bei der Anmeldung aufgelistet sind – mit der Ausnahme, dass jedes Team ein Mitglied im Laufe des gesamten Turniers austauschen darf. Das ausgetauschte Mitglied darf zu einem späteren Zeitpunkt dem Team wieder beitreten.

• Die Zusammenstellung muss über alle Etappen des Turniers gleich bleiben, bzw. so wie sie bei der Anmeldung aufgelistet sind – mit der Ausnahme, dass jedes Team ein Mitglied im Laufe des gesamten Turniers austauschen darf. Das ausgetauschte Mitglied darf zu einem späteren Zeitpunkt dem Team wieder beitreten.

Nein! Während alle Team-Mitglieder Bewohner desselben Landes sein müssen, können sie in verschiedenen Hochschulen oder Unis angemeldet sein und aus verschiedenen Regionen kommen.

Nein! Während alle Team-Mitglieder Bewohner desselben Landes sein müssen, können sie in verschiedenen Hochschulen oder Unis angemeldet sein und aus verschiedenen Regionen kommen.

Nein! Während alle Team-Mitglieder Bewohner desselben Landes sein müssen, können sie in verschiedenen Hochschulen oder Unis angemeldet sein und aus verschiedenen Regionen kommen.

Eine Reihe von bekannten globalen Partnern schliessen sich Red Bull Campus Clutch an. Intel unterstützt das Turnier mit seinen Gaming-PCs und kreiert eine limitierte Red Bull Campus Clutch Edition des NUC Phantom Canyon für das Turnier. Der offizielle Monitor-Partner, AOC, stellt die neuesten leistungsstarken Gaming-Monitoren zur Verfügung. SteelSeries, der offizielle Peripheriepartner, stattet die Studierenden mit seinen preisgekrönten Gaming-Headsets, Tastaturen und Mäusen aus. Backforce, der offizielle Gaming Chair Partner stellt hochqualitative ergonomische Stühle zur Verfügung.

Eine Reihe von bekannten globalen Partnern schliessen sich Red Bull Campus Clutch an. Intel unterstützt das Turnier mit seinen Gaming-PCs und kreiert eine limitierte Red Bull Campus Clutch Edition des NUC Phantom Canyon für das Turnier. Der offizielle Monitor-Partner, AOC, stellt die neuesten leistungsstarken Gaming-Monitoren zur Verfügung. SteelSeries, der offizielle Peripheriepartner, stattet die Studierenden mit seinen preisgekrönten Gaming-Headsets, Tastaturen und Mäusen aus. Backforce, der offizielle Gaming Chair Partner stellt hochqualitative ergonomische Stühle zur Verfügung.

Eine Reihe von bekannten globalen Partnern schliessen sich Red Bull Campus Clutch an. Intel unterstützt das Turnier mit seinen Gaming-PCs und kreiert eine limitierte Red Bull Campus Clutch Edition des NUC Phantom Canyon für das Turnier. Der offizielle Monitor-Partner, AOC, stellt die neuesten leistungsstarken Gaming-Monitoren zur Verfügung. SteelSeries, der offizielle Peripheriepartner, stattet die Studierenden mit seinen preisgekrönten Gaming-Headsets, Tastaturen und Mäusen aus. Backforce, der offizielle Gaming Chair Partner stellt hochqualitative ergonomische Stühle zur Verfügung.