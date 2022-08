«Sisikon, eine aussergewöhnliche Etappe.»

Am 10. und 11. September macht das Red Bull Cliff Diving zum vierten Mal in Sisikon Halt, einem kleinen Dorf im Kanton Uri, am Ufer des Vierwaldstättersees. 2018 holte sich Gary Hunt einen für ihn sehr wichtigen Sieg dort. «Ich war schon eine Weile in bisschen blockiert, die Angst hatte mich im Griff. In Sisikon schaffte ich es, wieder Schrauben zu drehen. Das war eine grosse Erleichterung für mich, ein ganz besonderer Erfolg.» Die Bilder dieser Etappe sind wie eine Postkarte einer idyllischen Schweiz, wie man sie es sich vorstellt. Von der Plattform, die an eine in den See abfallende Klippe angebracht wurde, erblicken die Springer rechts von diesem 300-Seelen-Dorf allerlei kleine Schiffe und Schlauchboote, von denen die Zuschauer das Spektakel von nächster Nähe aus bewundern. Das alles vor einer majestätischen Kulisse. «In Sisikon springt man mit Bergen im Hintergrund, es ist sehr spektakulär. Ich freue mich immer, hierher zu kommen.» Dann fügt er eine kleine Anekdote hinzu: «Ein paar Holzfäller aus der Gegend haben mir gezeigt, wie man mit einer Kettensäge umgeht und wie man Bäume fällt. Das war ein unvergessliches Erlebnis», lächelt er.

