Ein glücklicher Gewinner und viel Frauenpower

House, Krump, HipHop, Whacking und Popping, nur fünf von unzähligen Styles die in Lausanne vertreten waren. Am Start die jeweiligen Finalist:innen aus zwei Qualifikationsbattles in Solothurn und Lausanne sowie 12 handverlesene Wildcards aus der ganzen Schweiz. Neun Tänzerinnen und sieben Tänzer welche sich aufmachten mit Skills, Ausdruck und Engagement das als Jury waltende Publikum davon zu überzeugen, dass man sich mit dem eigenen Style in den unterschiedlichsten Musikrichtungen ausdrücken kann.

House, Krump, HipHop, Whacking und Popping, nur fünf von unzähligen Styles die in Lausanne vertreten waren. Am Start die jeweiligen Finalist:innen aus zwei Qualifikationsbattles in Solothurn und Lausanne sowie 12 handverlesene Wildcards aus der ganzen Schweiz. Neun Tänzerinnen und sieben Tänzer welche sich aufmachten mit Skills, Ausdruck und Engagement das als Jury waltende Publikum davon zu überzeugen, dass man sich mit dem eigenen Style in den unterschiedlichsten Musikrichtungen ausdrücken kann.

House, Krump, HipHop, Whacking und Popping, nur fünf von unzähligen Styles die in Lausanne vertreten waren. Am Start die jeweiligen Finalist:innen aus zwei Qualifikationsbattles in Solothurn und Lausanne sowie 12 handverlesene Wildcards aus der ganzen Schweiz. Neun Tänzerinnen und sieben Tänzer welche sich aufmachten mit Skills, Ausdruck und Engagement das als Jury waltende Publikum davon zu überzeugen, dass man sich mit dem eigenen Style in den unterschiedlichsten Musikrichtungen ausdrücken kann.