Chiara Croce kann sich noch gut daran erinnern, wie sich der 27. Mai 2023 ganz weit entfernt angefühlt hat und ihr wie ein leeres Blatt erschien. Doch als die Mailänder Künstlerin den Stift zu Papier brachte und ein Doodle für den Red Bull Doodle Art-Wettbewerb in Italien entwarf, begann sie einen künstlerischen Weg, der sie bis zum Weltfinale in Amsterdam führen sollte. Nach einem dreitägigen Erlebnis in der niederländischen Hauptstadt, bei dem sie mit professionellen Künstler:innen und anderen Kreativen aus der ganzen Welt zusammenkam, wurde sie am 27. Mai zur globalen Gewinnerin des Wettbewerbs für 2023 gekürt.

Red Bull Doodle Art Gewinnerin Chiara Croce zeigt Stolz ihre Trophäe. © Tom Doms/Red Bull Content Pool

Der globale Kunstwettbewerb Red Bull Doodle Art fördert eine neue Generation von Künstlerinnen und Künstlern. Um teilzunehmen, muss man nur seine Gedanken schweifen lassen, einen Stift zu Papier bringen und ein Kritzelbild erstellen – ein sogenanntes Doodle. In diesem Jahr gab es mehr Einsendungen als je zuvor: Über 120'000. Die Expertenjurys wählten in jedem der 62 teilnehmenden Länder eine:n nationale Gewinner:in aus.

Um sich auf Amsterdam vorzubereiten, erstellte jede:r nationale Gewinner:in ein neues Doodle, das ein von dem berühmten Künstler Scott Martin aka Burnt Toast aus Kanada gezeichnetes Symbol enthielt. Dabei konnten sie nicht nur eines von fünf monochromen Designs von Burnt Toast auswählen, um es in ihr Kunstwerk zu integrieren, sondern sie erhielten auch direktes Feedback und Beratung von ihm. Croce wählte ein Burnt-Toast-Symbol einer auf einer Bank sitzenden Figur und integrierte diese in ihr eigenes innovatives Doodle.

Chiara Croces Sieger-Doodle © Chiara Croce

Als Croce zusammen mit den anderen Finalist:innen in Amsterdam zum Weltfinale ankam, tauchte sie in ein "phygitales" Erlebnis ein, das die physischen und digitalen Bereiche der Kunst miteinander verband. Während sie sich gegenseitig kennenlernten und ihre verschiedenen Doodle-Stile und Inspirationen austauschten, machten sie eine Tour durch Amsterdams Sehenswürdigkeiten, hörten Keynote-Vorträge und tauschten sich mit der fachkundigen globalen Jury aus, zu der neben Burnt Toast auch der britische Künstler Mr. Doodle (Sam Cox), die niederländische Unternehmerin und digitale Schöpferin Anna Nooshin, die Freerunning-Athletin Noa Diorgina aus den Niederlanden und die Red Bull Doodle Art-Gewinnerin von 2017, Ayaka Toyomasu aus Japan, gehörten.

Die Doodler nahmen auch an einem Workshop teil, bei dem sie gemeinsam kritzeln und sich bei Experten über die Erstellung digitaler Sammlerstücke informieren konnten. Die Firma Ledger leitete diesen Workshop, in welchem es um die Prägung von NFT-Kunstwerken ging. Dieser Workshop war keine blosse Übung, denn am Nachmittag des zweiten Tages wurden die neuen Doodles, welche die Finalisten in Zusammenarbeit mit Burnt Toast erstellt hatten, als Red Bull Doodle Art NFT-Kollektionauf dem Nifty Gateway-Marktplatz veröffentlicht.

Im Amsterdamer Veranstaltungsort Capital C wurden in einer speziellen, öffentlich zugänglichen Galerie sowohl die Original-Kritzeleien mit Stift und Papier als auch die neuen NFT-Kreationen der nationalen Gewinner:innen ausgestellt. Dort traf die Jury ihre Entscheidung anhand folgender Kriterien: Kreativität, künstlerisches Können und die Art und Weise, wie die Kritzeleien die Liebe zum Leben ausdrücken. Als der Name von Croce bekannt gegeben wurde, konnte sie nicht glauben, dass sie die Trophäe erhalten hatte!

Die Juroren Ayaka Toyomasu, Anna Nooshin, Noa Diorgina und Burnt Toast © Tom Doms/Red Bull Content Pool

"Jetzt, wo ich diesen Wettbewerb gewonnen habe, fühle ich mich wie an der Spitze der Welt", sagte Croce nach ihrem Sieg in Amsterdam. "Meine zukünftigen Träume und Ziele sind in meinem Doodle, das das italienische Finale gewonnen hat, dargestellt, und jetzt möchte ich eine berühmte Comiczeichnerin werden."

Chiaras siegreiches Werk, das die charakteristische Pastellfarbe von Burnt Toast trägt, wird nun als Gewinnerin von Red Bull Doodle Art 2023 dauerhaft in der Blockchain weiterleben.

Auch die Schweiz war vertreten

Auch die Schweiz hatte beim Weltfinale in Amsterdam eine Vertreterin. Julia Hunziker, die das Schweizer Finale gewonnen hatte, verteidigte die Schweizer Farben gegen eine starke Konkurrenz.

Julia Hunziker © Nicole Rötheli

Obwohl sie die Weltmeisterkrone nicht erringen konnte, war das Wochenende in der holländischen Hauptstadt eine aussergewöhnliche Erfahrung. Sie konnte sich mit Doodlern aus der ganzen Welt über ihre Leidenschaft austauschen und sich von den vielen Künstler:innen vor Ort inspirieren lassen.

Mehr über Red Bull Doodle Art und das Gewinner-Doodle erfahren Sie hier .