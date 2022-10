Das sind die Kletter:innen am Red Bull Dual Ascent

Sein Partner ist der gleichaltrige Luka Potocar aus Slowenien, ein weiteres aufstrebendes Talent. Potocar war Gesamtsieger beim Lead World Cup 2022, hat eine Reihe von IFSC-Medaillen (14) und mehr als achtzig Wettkämpfe hinter sich. Diese Erfahrung unter Wettkampfbedingungen wird sich als sehr nützlich erweisen, wenn der Druck auf der Red Bull Dual Ascent Route zunimmt alpine and big wall experience than many of the other climbers, his youth, energy and ambition may just carry him up the dam.