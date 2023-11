Diese 4 Teams stehen im Finale des Red Bull Dual Ascent 2023

Für einmal wurde das Tessin seinem Ruf als Sonnenstube der Schweiz nicht gerecht. Die schlechten Wetterprognosen für Donnerstag führten dazu, dass die auf zwei Tage verteilten Qualifikationsrunden des Red Bull Dual Ascent 2023 zu einem eintägigen, zehnstündigen Wettkampfmarathon zusammengelegt wurden.

Petra Klingler © Raphaël Surmont / Red Bull Content Pool

Der Vorteil dabei: Auf die Zuschauer:innen am 250 Meter hohen Staudamm wartete ein vollgepacktes Programm. Mit den ersten Sonnenstrahlen morgens um 7 Uhr starteten die ersten Teams, in der Abenddämmerung bei Nebel und Regen erreichte das letzte Team das Top. Zeitbedingt wurden «nur» 4 statt 6 Seillängen geklettert, doch diese hatten es in sich. Neben Schwierigkeiten bis 8a warteten komplett strukturlose Griffe oder komplexe Koordinationsbewegungen auf die 24 Kletterprofis.

Alberto Ginés López wieder auf Siegeskurs

Ein regelrechtes Feuerwerk zündeten Olympiasieger Alberto Ginés López und seine Seilpartnerin Jenya Kazbekova. Ihre Zeit von 45min 03s blieb bis am Ende des Tages ungeschlagen. Das spanisch-ukrainische Duo ist auf dem besten Weg, an den Erfolg von Ginés López im Vorjahr anzuknüpfen.

Alberto Ginés López © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Ihnen steht im Kampf um den Titel eine Seilschaft aus Slowenien gegenüber, denen Punkto Vertrautheit definitiv nichts vorzumachen ist: Jernej und Julija Kruder. Die beiden Geschwister mischen seit Jahren im Wettkampfzirkus mit und kamen mit den Dynamos und Sprüngen am Verzasca-Staudamm entsprechend gut zurecht. Auch wenn Julija in der ersten Seillänge einen Abflug hinlegte, stiegen sie vier Seillängen später mit der zweitschnellsten Zeit des Tages aus: 56min 44s.

Eiskletter-Weltmeister ziehen ins kleine Finale ein

Die beiden Eiskletterweltmeister Petra Klingler und Louna Ladevant starteten schon an der ersten Ausgabe des Red Bull Dual Ascents als Team. Ein Vorteil, von dem sie definitiv profitieren konnten, denn die Vorbereitung lief bei den Beiden alles andere als optimal. «Louna war die letzten beiden Wochen krank und bei mir war die Wettkampfsaison sehr lang. Für Training blieb kaum Zeit», erzählt Petra Klingler. Nichtsdestotrotz konnten sie alle Seillängen Rotpunkt klettern und dies in schnellen 60 Minuten und 15 Sekunden. Genug fürs kleine Finale.

Louna Ladevant © Raphaël Surmont / Red Bull Content Pool Nur noch ein paar Meter für Petra Klingler © Raphaël Surmont / Red Bull Content Pool

Dort duellieren sie sich mit einem weiteren starken Duo aus Slowenien: Domen Škofic und Vita Lukan. Die beiden benötigten in der Qualifikation nur eine knappe Minute mehr, um die vier Seillängen zwischen 7b+ und 8a zu bewältigen. «Es war einmal mehr eine unglaubliche Erfahrung», schwärmt Domen Škofic, der im Vorjahr zusammen mit Landsmann Jernej Kruder den Sieg nur haarscharf verpasste.

Am Routenstil bissen sich einige Athletinnen und Athleten die Zähne aus

Dass die Routenschrauber bei der zweiten Ausgabe des Red Bull Dual Ascent noch mehr Sprünge und Dynamos eingebaut haben, hat sicherlich den Wettkampfkletterinnen und -kletterern in die Hände gespielt. So beispielsweise dem Schweizer-Duo Sascha Lehmann und Andrea Kümin. Mit einer Stunde und 7 Minuten gelang ihnen die fünftschnellste Zeit. Rückblickend, so Lehmann, hätte er wohl etwas mehr Risiko eingehen können.

Sascha Lehman © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Aber mit dem Risiko ist es halt immer so eine Sache. Am Red Bull Dual Ascent muss man bei einem Sturz an vorhergehenden Stand zurückkehren und die Seillänge erneut Rotpunkt klettern. Oder man macht direkt weiter und kassiert Strafpunkte. Die Teams wendeten ganz unterschiedliche Strategien an und so kam es, dass zum Beispiel Marcello Bombardi und Giorgia Tesio trotz einer Zeit von unter einer Stunde den Finaleinzug verpassten. Auch den Geschwistern Shawn und Brooke Raboutou oder Nils Favre und Mathilda Söderlund wurden ihre Strafpunkte zum Verhängnis.

«Ich bin zwar offensichtlich eine Mehrseillängen-Kletterin», so Mathilda Söderlund nach ihrem Auftritt, «an diese Comp-Style-Moves bin ich jedoch nicht gewöhnt.» Trotzdem habe ihr die Teilnahme sehr viel Spass gemacht.

Sascha Lehman und Andrea Kümin © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Ähnlich erging es der Alpinkletterin und Bergführerin Federica Mingolla. Sie erreichte mit blutenden Händen das Top, nachdem sie in der zweitletzten Seillänge bei einem Sturz der rauen Wand des Staudamms entlanggeschrammt war. «Ich habe bei der Demo zwar gesehen, dass es dynamische Bewegungen hat. Ich habe aber nicht solche Super-Dynos erwartet.» Für sie sei es eine grosse Herausforderung gewesen, resümiert die Italienerin trotzdem gut gelaunt.

Das Tessiner Wetter hat an diesem Mittwoch gezeigt, dass mit allem gerechnet werden muss. Und genauso ist es auch mit dem Red Bull Dual Ascent: Das spezielle Wettkampfformat der 180 Meter hohen Mehrseillängen-Route fordert die Teilnehmenden in so vielen unterschiedlichen Bereichen, dass die Karten bei jedem Durchgang neu gemischt werden. Man darf also gespannt dem Finale vom Samstag entgegenblicken.

6 Seillängen/180m Klettern © Raphaël Surmont / Red Bull Content Pool