Petra Klingler: „Diese Staumauer ist gewaltig“

Red Bull Dual Ascent sees climbing on man-made routes reach a new level at the Verzasca Dam in Switzerland.

Am 26. Oktober 2022 findet im Tessin am Verzasca Staudamm der Red Bull Dual Ascent statt. 16 Kletterer in Zweierteams wollen die künstliche, 180 Meter hohe Wand bezwingen. Einen Mehrseillängen-Contest in dieser Dimension gab es noch nie.