Erzbergrodeo 2023: Letti triumphiert, Walkner finished, Hirscher feiert 👏

Tradition muss sein: 27 Checkpoints bei der 27. Ausgabe haben des Red Bull Erzbergrodeo wieder zum härtesten Enduro-Rennen der Welt gemacht. Von 500 Startern haben nur 17 das Ziel erreicht. Der "Motorex Highway (to Hell 😜)" hat Carl's Dinner in diesem Jahr als Schlüsselstelle abgelöst – in dieser Waldpassage hat

(GASGAS) erlebt am Berg aus Eisen eine Hochschaubahn der Gefühle. Nach einem optimalen Start "verliert" der Salzburger in Führung liegend in der ersten Waldpassage das Vorderrad und stürzt eine Trasse hinunter. "Irgendwie bin ich wieder raufgekommen und habe mich dann Fahrer für Fahrer wieder nach vorne gekämpft", so Michi Walkner. Das Ziel erreicht er nach 3 Stunden und 22 Sekunden auf Platz 7 – er ist damit wie im Vorjahr wieder bester Österreicher.

