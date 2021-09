Es war nicht das schlechte Wetter, das unsere Teams aufhielt, sondern der See und das Gesetz der Schwerkraft! Auch die Zuschauer waren am Sonntag, den 19. September, sehr mutig: 12.000 begeisterte Menschen verliehen den 40 teilnehmenden Teams Flügel und beglückwünschten sie für jeden geflogenen Meter. Man konnte die Mischung aus grandiosen, aber gescheiterten Flugversuchen, Konstruktionen mit schönen Überraschungen und Segelflugzeugen, die trotz des Regens beeindruckend seetüchtig waren, genießen. Ein Raunen ging durch die Menge, als die Flügel tatsächlich ihren Zweck erfüllten und die Flugmaschine sanft landete. Das Lachen ermutigte die Fahrzeuge, die wie beflügelte Seifenkisten die 6 Meter hohe Startrampe hochrollten, bevor sie den kürzesten Weg in Richtung Wasseroberfläche nahmen.