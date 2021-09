7 Wege, auf die der Red Bull Flugtag für Aufsehen sorgte

Der Countdown läuft: in wenigen Tagen ist der Red Bull Flugtag zurück in Lausanne und die Teilnehmer werden sich von einer Rampe in den Genfer See stürzen.

Seit der ersten Ausgabe 1992 in Wien, verlangt der Red Bull Flugtag den Piloten und Tüftlern alles ab. Von erhaben bis lächerlich, von fliegenden Klopapierrollen bis zu rekordverdächtigen Hühnern - es gab eine Vielzahl denkwürdiger Momente. Wir haben für euch einige der Highlights aus den vergangenen Jahren zusammengefasst:

01 1. Der Gleiter, der niemals abhob

Für diese Supermen war ein Rad ihr Kryptonit. © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Favoriten zu sein ist nicht immer ein begehrtes Etikett, und so war es auch bei den Ultra-Gleitern. So gross war das Vertrauen in einen weiten Flug, dass jedes Teammitglied als Superman verkleidet war. Drei von ihnen rannten im Eiltempo von der Plattform und zogen das Segelflugzeug für den erhofften Weltrekord beim Red Bull Flugtag 2016 in Zürich. Das einzige Problem: ein Rad des Flugzeugs verkeilte sich auf der Plattform und als der Pilot abhob, liess er den Gleiter leider zurück.

02 2. Die Hühner mit dem perfekten Flugplan

Die Chicken Whisperers © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

Dass Hühner nicht nur flattern, sondern auch schweben können, bewiesen die Chicken Whisperers mit ihrem Weltrekord beim Red Bull Flugtag 2013 im kalifornischen Long Beach. Ganze 78.64m flog ihre Gleiter und setzte damit den Weltrekord, der noch bis heute gilt. Hinter der Konstruktion steckten fünf Raumfahrt- und Maschinenbauingenieure aus Palo Alto, die zunächst eine bunte Hühnertanz-Nummer aufführten, um anschliessend Pilotin Laura Shane, getragen vom Wind, in die Lüfte zu schicken.

Flieg, Chicken, Flieg: Red Bull Flugtag Weltrekord!

03 3.Die Attraktion aus Mainz

Ein Jahr zuvor sorgte das Team "Die Rückkehr der Teichfighters" für einen souveränen neuen Weltrekord, in dem sie die 70-Meter-Marke nur knapp verpassten. Damals der Preis für die Sieger: ein spektakulärer Flug mit dem Red Bull Skydive Team.

Trotz ihres aussergewöhnlich langen Fluges reichte es für das Team vor 150.000 Zuschauern in Mainz aber nicht zum Sieg. Dieser ging an "Don Canallie und seine tollkühnen Schurken".

Die Rückkehr der Teichfighters in Mainz © Flo Hagena/Red Bull Content Pool

04 4. Die Rechnung geht auf

Egal in welcher Stadt: der Red Bull Flugtag ist ein Zuschauermagnet © Håkon Jørgensen/Red Bull Content Pool

Egal wo, der Red Bull Flugtag sorgt weltweit für Begeisterung. Insgesamt fand er bisher in 93 Städten weltweit statt und Begeisterte acht Millionen Zuschauer. Insgesamt nahmen bereits 1.635 Menschen am Event teil. Die meisten Zuschauer gab es in London, wo 350.000 Menschen das Spektakel verfolgten. Im polnischen Posen und Hamburg wurden je die 250.000er Marke überschritten.

05 5. Ein Flugzeug im Toiletten-Style hebt ab

Als sich die Gebrüder Wright 1903 zu ihrem ersten kontrollierten, bemannten Flug aufmachten, ahnten sie sicher nicht, welche abenteuerlichen Fluggeräte sich beim Red Bull Flugtag in die Lüfte erheben würden. Ein eher ungewöhnliches Thema zog sich im Verlauf er Jahre durch den Wettbewerb: sei es beim Mailänder Team "Mammacacca" - einem Haufen italienischer Jungs in Windeln, die ihren von der Plattform sprangen, um ihren verkleideten Freund ins Wasser zu katapultieren - oder bei "Nooper", einem Flugzeug, das aussah wie eine Klopapierrolle. Letzteres wurde aber von der Konkurrenz aber eher weggespült....

Nooper – nur eines von vielen ausgefallenen Teams © Chris Garrison/Red Bull Content Pool

06 6. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist eine Waffel - mit einer Wurst!

Bei so mancher Konstruktion stellt sich die Frage, wie hierzu wohl das Brainstorming abgelaufen ist. Und oft entstehen dabei richtige Eyecatcher: wie z.B. beim norwegischen Team "Polse I Vaffel", was gleichzeitig der Name einer norwegischen Spezialität ist - ein Würstchen in einer Waffel. Und genau das war auch das Fluggerät. Vor dem Start wurde der Pilot vom Rest des Teams stilecht mit Ketchup und Senf bespritzt. Die grösste Überraschung? Dass dieses Fluggerät überhaupt, wenn auch nur kurz, abhob, bevor es vor Oslo ins Meer stürzte.

Eine fliegende Wurstwaffel? Warum nicht! © Mats Grimsæth/Red Bull Content Pool

07 7. Beim Take-Off - sorry, Steak-Off - lief etwas falsch

Auf dem Papier konnten sie die Studenten der ETH mit dem wohlklingenden Namen "Ready for Steak-off" dank ihres Know-Hows eines langen Fluges sicher sein. Ihr Ziel: der Weltrekord. Ihr Auftritt: sehenswürdig. Ein Koch, in einem aufblasbaren Kostüm, jonglierte mit Küchenutensilien. Das Problem: bei all ihrer Planung, berücksichtigten sie die Breite ihres Flugzeugs nicht und so blieb ihr Gleiter an einem Baum neben der Runway hängen, ein Flügel brach ab und der Pilot fiel - Nase voraus - auf die Startrampe.