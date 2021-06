Red Bull Flugtag: 8 Designs für die Ewigkeit

Am 19. September 2021 ist es soweit: der Red Bull Flugtag kommt zurück in die Schweiz. Genauer gesagt nach Lausanne am wunderschönen Lac Léman. Wie schon bei der letzten Ausgabe in Zürich freuen wir uns auf aussergewöhnlich, kreative, skurille, technisch ausgefeilte Flugobjekte.